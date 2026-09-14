在美國大城市的住戶，大都有自來水的供應，可是在偏遠一些的郊區，由於鋪設供水管的費用過高，無法享受到這項優惠，住戶們只好自己挖水井。

一個月前，女兒和女婿從舊金山 來訪，家裡用水量增加，突然斷了水。通知水管公司後，他們派人來檢查，發現幫浦失靈，於是換了一個新的。不過據他們的推測，缺水可能和地下水的枯竭有關，建議我找一家挖井公司來測試一下。聯絡了他們推薦的公司後，測試的結果是原本每分鐘兩加侖的出水量，竟然驟降到不到四分之一加侖，很顯然需要挖一口新井。

掘一口新水井需要馬里蘭州 哈福德郡（Howard County）政府的批准，他們派人和掘井公司的老闆一起來勘察，很快地他們就在後院決定了一個合適的地點，繳了一百六十美元的申請費用後，掘井許可兩天後就發了下來。

開挖的那天，來了兩輛十輪大卡車，一輛有著三層樓高的鑽井設備，另一輛滿載許多鋼管。兩名師傅開始在選定的地點鑽洞，師傅們吊起了鑽管，直直地放進井洞裡，一根接一根都由螺紋銜接，只見一堆堆的黃沙土從排土管裡噴出來。

第二天一大早，師傅們又來施工，鑽到兩百四十英尺時達到地下水層，不過當天，他們又繼續鑽到了六百英尺，說是要保障有足夠的水源供應。

但是我相當納悶，我的舊井是三百五十英尺深，幫浦擺在兩百三十英尺的深處。新井離開舊井不到三百英尺遠，雖說地下土層的構造不大一樣，但是不應該相差太多，打到四百英尺左右應當就足夠了，為何多打兩百英尺呢？

原來，他們每鑽一英尺要收費十二元，多了兩百英尺，我就得要多付兩千四百元。看來這家公司不是誠實做生意的業者，最初估價時，他們的報價是鑽四百英尺約六千元，如今不但要多收兩百英尺的費用，連鋪在草坪上防止鑽井車陷在泥土中的鐵板，也要收費每塊三十五元，一共用了十八塊，而且用完後他們可以回收重複使用。我當然不滿意而跟老闆爭論，最後折衷，少算一百英尺的鑽井費一千兩百元了事，我總共被敲了七千八百元。

沒想到更吐血的還在後頭，原本的報價只是「鑽井」的費用，鋪設水管到家中還要另外的合同才行。這項工程報價五千五百元，還不包括清理鑽井挖出來的沙土費用一千八百元，以及填平舊井的兩千五百元。他們從來都沒提過鑽井和鋪設水管是兩件不同的工程，我哪裡曉得有如此的貓膩，還很天真地以為是一件事呢。

如此一來，我當然心有不甘，回去第一家水管公司詢價，沒想到更貴得不像話，要一萬一千元的水管鋪設費，當然不包括填井和沙土清理工作。如今已經上了賊船，沒辦法，只有跟這家鑽井公司討價還價，以四千七百元成交。

水管接好以後水質不佳，混有黃黃的土色，還有因為殺菌放入井中的氯丸發出的濃濃氯氣，放水放了一星期以後，還沒有看到清水流出來。聯繫郡衛生局來檢查水質，發現浮游粒子超標不合格，需要在屋裡加裝過濾器除去沉澱顆粒。我再接洽挖井公司，他們又獅子大開口要價五千五百元，我一怒之下詢問另外一家公司，報價才一千八百元。

過濾器很快在地下室裝置好，全部花費接近一萬五千元才能安心地用水。經一事，長一智，這也是選擇住在沒有城市供水系統的郊區居民必須付出的代價吧。