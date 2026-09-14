我從朋友老朱那裡懂得了「快樂可以尋找」的道理。

老朱是我打乒乓球的朋友，他打球時弓著腰，手握橫拍，一會兒向左側身，一會兒向右側身，以誇張的動作打出強烈側旋球，而落點往往在對方球台的兩側，故異常刁鑽；而當球落地後，他總是俐落地滑步過去撿起來。他的手法、身姿、步態很引人注目，為人熱情有禮，與我成了好友。

九年前，他的妻子去世後，他不與兒子、孫子住一起，自己花一千兩百元租住在附近小區的一間小屋。他說：「錢夠用就好，自由快樂最重要。我每月一千四百多元退休金 ，付房租後餘兩百多元。這裡福利好呀，照顧老人，在老年活動中心吃飯還不要錢呢。」

老朱每天早上睡醒，先賴床半小時自得其樂：搓搓腳，拍拍腿，按摩肚子，揉揉肩，撫撫腦袋，捶捶背，起床後盥洗完畢，活動活動身子，就騎電動自行車去老年活動中心。早飯後休息片刻，拉幾分鐘小提琴自我欣賞。

等到有打撞球、打乒乓球的朋友來了，就結伴打球，打打球，歇歇腳，拉拉琴，聊聊天，樂呵呵地，上午半天過就過去了。

午飯後，睡個把小時，起來後伸伸胳膊，踢踢腿，扭扭身子，彎彎腰，他還俯身做幾個伏地挺身，再帶上球拍和小提琴，騎上電動自行車，又奔向俱樂部的乒乓球室。去早了，無球友，便獨自拉拉琴；球友到了，就一起揮拍運動。傍晚回家，簡單燒點東西以果腹，晚飯後出門散散心，看看晚霞，望望月。到時候了，回屋後看看手機，聽聽音樂，伴著音樂聲慢慢便入睡。

因為老朱的球技十分了得，我常被他打得難以招架，只得感嘆：「你太厲害了，太厲害了。」他總是呵呵地笑著，開開心心地專注著打球。他要拉球了，就喊「進攻」，一贏了球就叫「有希望了」，失球了便直呼「天啊」。

乒乓球室有時球友來多了，老朱就主動退下來，讓球友們多打。有時候打雙打，老朱是最佳搭檔，因為他自己出力打，還常常稱讚搭檔的好球，若搭檔失誤了，他也從不埋怨。休息時，他便拉琴給大夥聽，有時做伏地挺身給大夥看，問他最多做幾個，答曰：「四十個。」

老朱到美國已三十九年，六十歲那年考上數學碩士並已拿到文憑。今年八十六歲了，身板硬朗，還很有柔韌度，很少看病服藥，仍天天打乒乓球，有時還打撞球、板球，拉琴、聽音樂，再做做伏地挺身。他說：「一切為了快樂。」