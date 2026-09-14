我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

快樂可以尋找

舒人
聽新聞
test
0:00 /0:00

我從朋友老朱那裡懂得了「快樂可以尋找」的道理。

老朱是我打乒乓球的朋友，他打球時弓著腰，手握橫拍，一會兒向左側身，一會兒向右側身，以誇張的動作打出強烈側旋球，而落點往往在對方球台的兩側，故異常刁鑽；而當球落地後，他總是俐落地滑步過去撿起來。他的手法、身姿、步態很引人注目，為人熱情有禮，與我成了好友。

九年前，他的妻子去世後，他不與兒子、孫子住一起，自己花一千兩百元租住在附近小區的一間小屋。他說：「錢夠用就好，自由快樂最重要。我每月一千四百多元退休金，付房租後餘兩百多元。這裡福利好呀，照顧老人，在老年活動中心吃飯還不要錢呢。」

老朱每天早上睡醒，先賴床半小時自得其樂：搓搓腳，拍拍腿，按摩肚子，揉揉肩，撫撫腦袋，捶捶背，起床後盥洗完畢，活動活動身子，就騎電動自行車去老年活動中心。早飯後休息片刻，拉幾分鐘小提琴自我欣賞。

等到有打撞球、打乒乓球的朋友來了，就結伴打球，打打球，歇歇腳，拉拉琴，聊聊天，樂呵呵地，上午半天過就過去了。

午飯後，睡個把小時，起來後伸伸胳膊，踢踢腿，扭扭身子，彎彎腰，他還俯身做幾個伏地挺身，再帶上球拍和小提琴，騎上電動自行車，又奔向俱樂部的乒乓球室。去早了，無球友，便獨自拉拉琴；球友到了，就一起揮拍運動。傍晚回家，簡單燒點東西以果腹，晚飯後出門散散心，看看晚霞，望望月。到時候了，回屋後看看手機，聽聽音樂，伴著音樂聲慢慢便入睡。

因為老朱的球技十分了得，我常被他打得難以招架，只得感嘆：「你太厲害了，太厲害了。」他總是呵呵地笑著，開開心心地專注著打球。他要拉球了，就喊「進攻」，一贏了球就叫「有希望了」，失球了便直呼「天啊」。

乒乓球室有時球友來多了，老朱就主動退下來，讓球友們多打。有時候打雙打，老朱是最佳搭檔，因為他自己出力打，還常常稱讚搭檔的好球，若搭檔失誤了，他也從不埋怨。休息時，他便拉琴給大夥聽，有時做伏地挺身給大夥看，問他最多做幾個，答曰：「四十個。」

老朱到美國已三十九年，六十歲那年考上數學碩士並已拿到文憑。今年八十六歲了，身板硬朗，還很有柔韌度，很少看病服藥，仍天天打乒乓球，有時還打撞球、板球，拉琴、聽音樂，再做做伏地挺身。他說：「一切為了快樂。」

精華 FAQ

  • 作者看到老朱雖然喪偶獨居，卻能把每天生活安排得充實有趣，從睡醒、運動、打球到拉琴、散步都充滿樂趣，因此領悟到快樂不是等待而來，而是可以靠自己主動尋找。

  • 老朱每天早起做伸展、騎車去老年活動中心，打球、拉小提琴、聊天、午睡後再運動，晚上散步看晚霞與月亮，還常做伏地挺身，靠規律作息與興趣維持快樂。

  • 他認為錢夠用就好，自由快樂最重要，既不抱怨獨居，也不因年老而消沉，反而以運動、音樂和友善待人充實每一天，展現出樂觀、獨立又豁達的人生態度。

退休金

上一則

台灣人在巴黎開法文書店 王建慧：台灣觀點說世界故事

延伸閱讀

乒乒乓乓二十年

乒乒乓乓二十年
球場之樂

球場之樂
平安無事是幸福

平安無事是幸福
牽手回家

牽手回家

熱門新聞

吳享育（左二）將廢棄的檳榔製作成檳榔炭，進一步結合地方風土，開發多元化商品。（記者陳雅玲／攝影）

吳享育把檳榔落果變黑金 青年返鄉創百萬年收

2026-09-09 07:00
馬賽魚湯，麵包片與蘸醬。（圖／作者典樂提供）

馬賽魚湯

2026-09-09 02:00

生命影響生命的見證

2026-09-09 02:00

你永遠無法預知

2026-09-10 02:00
（圖/AI協作生成）

旅遊簽證的苦辣酸甜

2026-09-10 02:00
圖／王孟婷

舌尖上的友誼

2026-09-11 02:00

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話