自小生長於以北方菜餚為主的家庭，清簡年代裡很少有機會外食，從未見識過廣式叉燒為何物。

直到讀大學時，同學口耳相傳，距離校區不遠的金華街上，有家名為「好萊」的廣東餐廳，當時稱得上頗有門面的餐廳。窮學生逢著手頭略寬或大考結束時，就會相約去打打牙祭，犒賞自己一回。

那是第一次有機會品嘗叉燒，我毫不遲疑，當然點了叉燒燴飯。不一會兒，服務生端來一盤淋著少許醬汁的白飯，上面鋪著一排油亮亮、紅通通、肥瘦厚薄適中的肉片，另外搭配些黃芽白菜。瞬間，微焦蜜甜的香氣撲鼻而來，我迫不及待大口吃將起來，也顧不得淑女形象，吃了個盤底朝天，終於大大解饞，嘗到了蜜汁叉燒，果然是名不虛傳，那是一種融合鹹甜醬香、燒烤恰到好處的滋味。以金華街的「好萊」為起點，我和那香腴豐厚的叉燒結下了不解之緣。

來美後，居住東岸多年，藉地利之便，只要有空，必定專程去曼哈頓華埠採買並飽餐一頓。頭一回走在熱鬧繁華的包厘街（Bowery）上，飢腸轆轆，正巧路過號稱燒臘專家的「利口福」餐廳。我透過玻璃櫥窗，看著那懸掛的一排排叉燒、油雞和燒鴨，濃稠油亮的醬汁慢慢滴著，這豈不是念茲在茲的叉燒嗎？

趕緊快步踏進擁擠狹窄、座無虛席的餐廳裡，我們只能耐心等候，總算等到圓桌旁兩個空位，毫不猶豫地坐下來。

焦香紅亮的表層裹著軟嫩鹹香的叉燒，我一口接一口，吃得過癮滿足，尤其喜歡那特別焦香的邊邊角角，既溫潤又有嚼勁，滿滿的肉香、醬香及蜜汁甜味。

日後只要去華埠，總會挑選有自製燒烤的餐廳，大快朵頤那新鮮出爐的叉燒。一旦回到住家郊區，華人超市裡的叉燒，顯然就略遜一籌了。

前日在YouTube觀賞台灣公視節目「也好吃」，其中有一集主題是「叉燒的花樣年華」，令我耳目一新。我不僅欣賞到引人食欲大開的畫面，更從對話中了解到為何叉燒如此深入民「食」，成為尋常人家的熟悉滋味。無論達官顯貴或市井小民，叉燒永遠是餐桌上的底氣，陪伴著用餐人，經歷生活的酸甜苦辣，漸漸醞釀了燒烤過後、苦盡甘來的人生韻味。

叉燒並非我的原生口味，但異地行旅數十年，我熱中於尋找那一方晶瑩剔透的叉燒、品嘗那經過醃漬燒烤的滋味，間或用叉燒烹調些家常菜，日久天長，叉燒也成為我們餐桌上滿足味蕾的日常。

每當細細咀嚼著炙烤蜜香的肉片，我總會不經意地憶起那曾經留下足跡的「好萊」、「利口福」或各地的廣式餐飲。無論行腳至何處，尋鮮蜜汁叉燒的好滋味仍是我心之所向。