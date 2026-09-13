我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光

夏日總督島

梓影
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年天氣回暖之際，終於可以拋開厚重的棉衣束縛，在和暖的陽光中，我們迫不及待地出發去總督島（Governors Island）。

總督島是紐約市曼哈頓（Manhattan）行政區轄內島嶼，位於曼哈頓島以南約半英里處。在二十世紀前期，由於紐約地鐵工程挖出的土砂填埋在此，使得該島面積大幅增加。這裡曾是美國軍事基地，現在已成為熱門的旅遊景點。

十年前，總督島是要等到五月份天氣真正回暖後才開放的。第一次去，孩子早早就準備好了學校發的博物館免費卡和活動安排資料，讓我帶他去總督島參加活動。剛上島，我們就愛上了這裡靜謐的環境，幾乎年年都在倒數它的開放時間；因為一直在建設中，所以我們每次上島都有新驚喜。

前往總督島的交通工具依靠渡輪，我們從曼哈頓下城的炮台海事大樓（Battery Maritime Building）乘船前往。

隨著渡輪靠岸，我們遠離了擁擠大都市的喧囂，抵達一個寧靜、沒有汽車、綠意盎然的世外桃源。一水相隔、天淵之別，從滾滾紅塵到一塵不染的脫俗，單程只需約十三分鐘。

剛上岸，我們便走進了歷史的時光隧道。兩座有著兩百多年歷史的堡壘，氣勢雄偉地展示著曾作為港口防禦和軍事監獄的肅穆故事。走出古堡，迎接我們的是蔚藍的海天一色，撐開天地的是高舉火炬的自由女神像。

火辣辣的太陽也絲毫影響不了我們登頂瞭望山（Outlook Hill）的樂趣。那又高又大的石梯，兒子第一次是爬上去的，七歲時的他不要我拉，連爬了三次才肯停下來看風景；現在的他，先是一口氣跑了兩趟，然後放慢速度來拉上我一把。烈日當空下，站在山頂俯視自由女神像，飽覽紐約港全景，滿足感爆表。

在海岸邊溜滑梯是很刺激的，最精采的是第四條彎曲的滑道，全長五十七英尺，相當於三層樓高，是紐約最長的滑梯。由於排隊等候的人太多，很多人選擇雙人滑道，全家一起玩，既浪漫又溫馨。

吊床區是我的最終目的地，鮮紅色的吊床在翠綠樹蔭下輕輕搖曳，一邊享受躺平的美好時光，一邊欣賞曼哈頓高樓大廈的天際線。天涯咫尺，身處綠樹紅花中，極目對岸的水泥森林，那幸福感無與倫比。我喜歡把大太陽傘打開，美美地在微風蕩漾中睡上一覺，那感覺勝做神仙。

除了日常的趣味體驗，總督島還有許多豐富精采、令人難忘的特別活動，每次造訪都有不同驚喜。而我還是最愛與世無爭地躺在吊床上，透過綠葉的間隙，欣賞哈得遜河（Hudson River）的落日霞光。

精華 FAQ

  • 總督島曾是美國軍事基地，並承載港口防禦與軍事監管的歷史，如今則轉型為紐約市熱門的旅遊景點與休閒空間。

  • 作者從曼哈頓下城的炮台海事大樓搭渡輪前往，單程約13分鐘。抵達後可立即感受到無車、寧靜、綠意盎然的島嶼氛圍。

  • 文中提到古堡遺址、登頂瞭望山看自由女神像、體驗紐約最長滑梯，以及在吊床區躺臥賞景，都是作者特別喜愛的亮點。

地鐵 曼哈頓 紐約市

上一則

害羞的黑狗

延伸閱讀

海邊假期

海邊假期
旅遊／冰島囧遊記 盡賞穹頂極光

旅遊／冰島囧遊記 盡賞穹頂極光
有驚無險的探險公園

有驚無險的探險公園
基韋斯特島的檢疫所

基韋斯特島的檢疫所

熱門新聞

吳享育（左二）將廢棄的檳榔製作成檳榔炭，進一步結合地方風土，開發多元化商品。（記者陳雅玲／攝影）

吳享育把檳榔落果變黑金 青年返鄉創百萬年收

2026-09-09 07:00
馬賽魚湯，麵包片與蘸醬。（圖／作者典樂提供）

馬賽魚湯

2026-09-09 02:00
圖／無疑亭

與地產女王的距離

2026-09-06 02:00

生命影響生命的見證

2026-09-09 02:00
圖／王孟婷

再牽手是何年

2026-09-05 02:00

你永遠無法預知

2026-09-10 02:00

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧

75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定