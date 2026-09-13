今年天氣回暖之際，終於可以拋開厚重的棉衣束縛，在和暖的陽光中，我們迫不及待地出發去總督島（Governors Island）。

總督島是紐約市曼哈頓 （Manhattan）行政區轄內島嶼，位於曼哈頓島以南約半英里處。在二十世紀前期，由於紐約地鐵 工程挖出的土砂填埋在此，使得該島面積大幅增加。這裡曾是美國軍事基地，現在已成為熱門的旅遊景點。

十年前，總督島是要等到五月份天氣真正回暖後才開放的。第一次去，孩子早早就準備好了學校發的博物館免費卡和活動安排資料，讓我帶他去總督島參加活動。剛上島，我們就愛上了這裡靜謐的環境，幾乎年年都在倒數它的開放時間；因為一直在建設中，所以我們每次上島都有新驚喜。

前往總督島的交通工具依靠渡輪，我們從曼哈頓下城的炮台海事大樓（Battery Maritime Building）乘船前往。

隨著渡輪靠岸，我們遠離了擁擠大都市的喧囂，抵達一個寧靜、沒有汽車、綠意盎然的世外桃源。一水相隔、天淵之別，從滾滾紅塵到一塵不染的脫俗，單程只需約十三分鐘。

剛上岸，我們便走進了歷史的時光隧道。兩座有著兩百多年歷史的堡壘，氣勢雄偉地展示著曾作為港口防禦和軍事監獄的肅穆故事。走出古堡，迎接我們的是蔚藍的海天一色，撐開天地的是高舉火炬的自由女神像。

火辣辣的太陽也絲毫影響不了我們登頂瞭望山（Outlook Hill）的樂趣。那又高又大的石梯，兒子第一次是爬上去的，七歲時的他不要我拉，連爬了三次才肯停下來看風景；現在的他，先是一口氣跑了兩趟，然後放慢速度來拉上我一把。烈日當空下，站在山頂俯視自由女神像，飽覽紐約港全景，滿足感爆表。

在海岸邊溜滑梯是很刺激的，最精采的是第四條彎曲的滑道，全長五十七英尺，相當於三層樓高，是紐約最長的滑梯。由於排隊等候的人太多，很多人選擇雙人滑道，全家一起玩，既浪漫又溫馨。

吊床區是我的最終目的地，鮮紅色的吊床在翠綠樹蔭下輕輕搖曳，一邊享受躺平的美好時光，一邊欣賞曼哈頓高樓大廈的天際線。天涯咫尺，身處綠樹紅花中，極目對岸的水泥森林，那幸福感無與倫比。我喜歡把大太陽傘打開，美美地在微風蕩漾中睡上一覺，那感覺勝做神仙。

除了日常的趣味體驗，總督島還有許多豐富精采、令人難忘的特別活動，每次造訪都有不同驚喜。而我還是最愛與世無爭地躺在吊床上，透過綠葉的間隙，欣賞哈得遜河（Hudson River）的落日霞光。