我們住在洛杉磯 ，年初時，太太因為坐骨神經痛，左腿疼痛劇烈，只能拄著拐杖勉強移動。我們規畫好五月前往歐洲旅遊二十天，包括八天七夜的多瑙河郵輪 ，以及幾個城市的自由行，遊覽匈牙利、奧地利和德國 ，突如其來的意外，讓我們面臨取消或如期出發的困境。經過幾番討論後，決定如期出發，只是必須周密地規畫旅程。

太太使用一台滾輪助行器，功能介於助行器與輪椅之間，像一輛小推車，可以扶著把手行走，中間設有座椅，可以坐在座椅上，由我推著前進；它還可以折疊後裝入專用袋中，再用束帶綁緊，我們決定攜帶它去旅行。

我打電話給航空公司要求機場輪椅服務，並告知要託運滾輪助行器。從家裡到洛杉磯國際機場約四十分鐘車程，出發當天，我們坐計程車到航站大樓，不再搭乘接駁巴士，減少了上下巴士的移動。

機場輪椅服務是旅客服務的一環，航空公司接到旅客的要求後，就會通知機場的輪椅單位。我們全程經歷四座機場，每一站的輪椅服務都令人十分滿意。搭輪椅時，走的是機場人員使用的通道和電梯，過安檢時不用排隊等候，有專門的安檢通道。通過安檢後，馬上轉搭簡易電動車，全程幾乎無縫銜接。下飛機時，輪椅已經等候在機門口，非常感謝所有的輪椅服務人員。

我們搭機、轉機一路順暢，抵達後，我們盡量減少不必要的走動，讓太太適應旅途的步調。多瑙河郵輪的旅客多為退休銀髮族，郵輪安排了兩種岸上觀光行程，一種是專為行動不便的遊客安排，有巴士接駁，步行距離短，步調緩慢，我們參加行動不便的這一組，隨車攜帶著滾輪助行器，抵達景點後卸下來，讓太太推著前行。我一路陪伴太太，協助她移動；累了便停下來休息，放慢腳步同行，依然享受旅遊的樂趣。

我們親身體會到，歐洲人文底蘊深厚，但無障礙設施的建置卻沒有想像中完善，在許多古老街區，到處是石板路、狹窄的樓梯，以及缺乏電梯的舊建築，讓輪椅或助行器的移動變得格外困難。

我們曾住一棟高檔的飯店，進入大門後，就有十幾級的階梯，還需拖著行李箱走上樓梯進入櫃檯大廳。遇到這些情況時，才發現旅行的難度不是在觀光景點本身，而是在那些不起眼、卻處處影響行動的無障礙設施。

我與太太從來沒有如此形影不離，我替她拿餐點、倒茶、添飲料，上下樓梯或巴士時扶著她，全程搬運助行器，時時刻刻陪伴在她身旁。我們正在慢慢變老，也在學習如何照顧彼此，這趟旅程雖然多了助行器與輪椅服務，也讓我們更加珍惜一路相伴的時光。

旅行讓我們體會到，當歲月漸漸染白雙鬢，能夠相互扶持、一路同行，就是人生最溫暖的幸福。