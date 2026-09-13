我於一九三七年在大陸出生，父親在我五歲時去世，母親從此一直帶著我在中學裡教書，我則在小學裡求學，直至一九四九年大陸失守。抵達台灣後，母親仍然教書，我則念完了中學和大學，我的生活都是母親安排的，很少自己有做重要選擇的機會。

一九五八年，我大學畢業，又受完十八個月預備軍官訓練。一九六○年通過了留學考試，又申請到美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）的助教獎學金。

忽然看到美國在華基金會的免費旅費考試廣告，於是報了名，再參加考試而被錄取。口試時又被告知除提供旅費外，並且給一名理工學院畢業生一年全額獎學金，但是附帶條件是只能給J-1簽證 ，按照規定是學成後必須離開美國兩年，我幸運地又被選中。

後來和母親多次談及此事，她認為我應該放棄助教獎學金，因為仍然是半工半讀，而不能全心念書，她希望我在兩年後得到碩士學位回國，她預備用自己的積蓄再支持我第二年費用。我經過長時間的思考，決定接受母親的建議，放棄了助教獎學金，而成為我人生的第一個重要選擇。

美國在華基金會為了讓外國學生適應美國生活，安排在夏威夷大學（University of Hawaii）接受為期三十天的適應訓練。我於一九六○年八月抵達夏威夷，三十天後再去康乃爾大學（Cornell University）繼續念書，在夏威夷大使館宴會上，遇到了我的前妻。

在康乃爾，我選擇了微波專長，一年後又繼續得到學校獎學金，直至一九六四年九月畢業，在此和前妻結婚，大女兒出生。

即將離開學校，開始申請工作，因為我的簽證，我選擇了美國的公司和加拿大的教書工作。因為當年工作機會多，我找到了美國無線電公司（RCA）和加拿大兩個大學助理教授工作，我的指導教授認為我應該去RCA得些實際經驗。雖然我比較喜歡教書，但是最後還是選擇去了RCA，成為我人生的第二個重要選擇。

在RCA工作七年，它替我解決了簽證問題，因為我當時在一個國防計畫裡工作，而得以豁免離開美國的規定。一九七一年又換至南加州國防公司工作，前妻找到了教書工作，她性格進取，除了教書以外，又做房地產、餐廳投資項目，我們常常為此爭吵，最後終於離婚。當時心情非常懊喪，懷疑自己是否做錯了選擇。

三年多後，我再婚，並於一九八七年九月，我的兒子隨著他的兩個姊姊來到我們的家庭。當年我五十歲，母親七十五歲，她當時已移民美國，聽到消息後，非常高興。

一九八五年，我在國防公司工作多年後，覺得在公司升遷困難，於是決定再回學校教書，後來在中加州找到教授工作，直至退休。教書是我多年前就想做的工作，二十多年後終於如願，所以它是我的第三個重要選擇。

我今年八十九歲，常常思考自己的終老問題。老伴比我年輕，很怕自己將來長臥病床，造成她的負擔。聽說付費住進附近的老人院，他們可以一直照顧病人，直至死亡，但是，申請者的年齡不能超過九十歲，所以我還有幾個月的時間，做我的第四個人生重要選擇。