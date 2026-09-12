仲夏日傍晚跟孩子們開車，來到賓州 坤克鎮（Kunkletown）的度假屋，看到有七個室內停車位、八間臥室、五個半衛浴、八英畝大的別墅，眼睛不禁為之一亮。安排好各人的寢室，我們享受女兒在家先做好的肉燥，下點易洗的娃娃菜和麵條，大夥的晚餐就解決。

孩子們事先講好，一人負責一頓，各顯神通：兒子負責烤肉，別有野趣；外甥負責地中海餐和起司通心粉，孫輩吃得不亦樂乎；媳婦做的西餐、義大利肉丸麵，老少咸宜；外甥女婿負責早餐，中西式都有；還有女兒調的餃子 餡，大家通力合作完成餃子宴。

周五晚適逢電視轉播NBA 決賽，飯後全體移師到有酒吧、遊戲機、撞球台、乒乓球桌、滑雪球（Skee-Ball）和小型電影院的地下室，各取所好。年輕人坐在可以躺平的座椅，邊喝酒邊加油，我和妹妹礙於體力，則按時就寢，躺在床上，只聞樓下不時傳來尖叫、喝采之聲，怪不得有道是「獨樂樂不如眾樂樂」。

隔天，白天負責拍照的妹妹發現腳上有個小蟲，用紙巾捏死，上網一查，竟是會引起萊姆病（Lyme disease）的蜱蟲（tick），所以夜幕低垂，短暫雷雨後，年輕人要循例烤篝火，我們兩老和喉嚨不適的女兒都敬謝不敏。

在沙發上聊著聊著，突然停電，一片漆黑中，女兒用手機的手電筒，找到牆架上一個玻璃杯盛裝的蠟燭，大家如獲至寶。女兒準備拿到爐邊點燃時，不料玻璃杯忽然掉地，我們的驚叫聲把烤篝火的年輕人全部引回屋內。兒子立刻拿來車上露營用的頭燈，讓媳婦戴在頭上，就著它的燈光及大家手機的光，將照到的四散玻璃渣仔細掃除。

手機訊息顯示，因為剛才的雷陣雨，賓州部分地區停電，兒子電話詢問，說可能周一才能復電。這裡住家偏遠，都是抽取地下水，停電就無法抽水，連馬桶都不能用。最令人著急的還是兒子停在車庫的電動車，沒有電根本打不開車庫門。他急電求救，主人承諾周日我們離開前會派人過來，手動打開車庫門。

好在半夜快一點復電，雖然停電使兒子原來準備好的幾個遊戲派不上用場，蜱蟲讓我們兩老不敢享受篝火，也無法欣賞滿天星斗，大家還是相約明年再聚，因為我們深知：「船停在港口最安全，但那不是造船的目的；人待在家裡最舒服，但那不是人生的目的。」