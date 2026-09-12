二○二五年春節 ，我和學校新來的高中主管加布里埃爾（Gabriel）帶著一群高中生前往舊金山 華埠慶祝農曆新年。午餐過後，學生三三兩兩散開自由活動，各自逛街、買東西，我和這名新來的主管則漫無目的地沿著街道邊走邊聊，一邊等返程的校車，一邊不時留意學生的動向。

突然，主管忽然轉過頭來問我一句：「你打算什麼時候退休 ？」這句話來得毫無預警，甚至有些冒犯，我當場愣住了，腳步也驟然停了下來。那一瞬間，大約有二十秒的空白，我竟不知道該怎麼接他的話。

在職場中，退休規畫向來被視為個人領域，既關乎隱私，也關乎自主；更何況，這是我們第一次深入交談，而我距離美國法定退休年齡尚有數年。短暫的錯愕之後，我平靜回應：「我熱愛自己的工作，退休，暫時不在我的人生規畫之中。若身體允許，我願意工作到七十歲。那你呢？」

近年來，這樣的提問並不罕見，甚至往往夾帶著某種試探與功利意味。對此，我早已不再敏感，卻也始終無法完全認同其背後的邏輯。

當七十歲的美國人仍在競逐總統之位，當歐洲長者依然沉浸於愛情，我們卻常見同齡人提前規畫「退場」。古人云：「人生七十古來稀。」但在今日，這句話早已失去其現實依據，醫療進步、生活改善、教育普及，使得壽命與生命品質同步延展。

然而，我們對年齡的理解，卻依然停留在刻板的時間表上：何時成家、何時立業、何時退場，彷彿人生是一條被預設好的軌道，而非一段可以自主調整的旅程。但現實是，每個人的身體狀態、精神活力與人生追求皆不相同，又怎能以單一標準畫定終點？

我始終認為，生命短暫，短暫到不應被機械地切割。在尚未準備好的情況下，僅僅因為「年齡到了」便倉促離開職場，回歸某種被期待的生活秩序，未免過於草率。若人生終將走向黃昏，我寧願在餘暉之中持續燃燒，而不是過早熄滅。

工作，不只是謀生，更是自我實現的方式；投入，不只是責任，更是對生命的回應。當我們仍能感受到熱情、仍願意學習與創造，所謂的「退休」，便不應成為終點，而應是一種選擇。

八十歲若能精神抖擻，遠勝五十歲的萎靡不振；百歲若仍優雅從容，便足以照亮時光本身。衰老從不是皺紋爬上臉頰，而是長在心裡。當一個人停止好奇、停止熱情、停止成長，那才是真正的老去。因此，年齡不應定義退場的時間，只要不向命運妥協，數字終究只是數字。