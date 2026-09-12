北卡夏洛特 （Charlotte）今年特別熱，一天看到預報，下周全是華氏九十度以上的高溫，心裡一頓煩躁。但轉念一想，暴烈的日頭，不正好是洗那塊客廳裡的大地毯的時機嗎？拖到後院曬上兩天，準保乾得透透的。

那塊地毯，還是疫情 最緊張時買的。那時夏洛特像被按了慢放鍵，人人戴著口罩，商店門口畫著間距三英尺的圓圈，排隊的人像棋子般立在各自格子裡。

我們恰好趕上搬家，購房合同是在律師辦公室的停車場上簽的；搬家公司找不到，新房空調罷工也見不到維修人員，客廳空得能聽見回音。我不顧「非必要不外出」的勸告，驅車去了家居店，在限流的長隊裡等了二十多分鐘，才把這張地毯扛回家。

那是一張米灰色底、綴著粉色與黃白色花紋的長毛地毯，絨毛綿密厚實，踩上去像陷進雲朵裡。我知道它難打理，但彼時我安慰自己，小兒子已經過了滿地爬的年紀，應該不會添太多亂。誰知地毯剛鋪好，小傢伙便一頭撲上去，滾了兩圈，仰面宣布：「我今晚就睡這兒。」任我們好說歹說，他鐵了心要在地毯上安營紮寨。我只好翻出消毒水，前前後後噴了三遍，又搬來床墊鋪在上面。

客廳從此變成了兒子的臨時「臥室」，雖說有些不倫不類，可每晚他蜷在床墊上聽故事，燈光暖黃，地毯柔柔托著我們的笑聲，那段日子竟成了居家隔離裡最溫存的記憶。地毯，也順理成章成了我家「最受歡迎成員」。

然而兩年前，一條德國牧羊犬的到來，徹底改寫了這張地毯的命運。狗狗剛進家門，便徑直走向地毯，彷彿那是牠的王座，從此，牠的零食玩具一律叼到絨毛堆裡埋著，連打盹都非那塊地方不可。德牧是出了名的掉毛機器，我為此買了黏毛滾輪、強力吸塵器、橡膠刮毛刷。

可這還只是序曲。某天早晨，我踩到一片濕涼──地毯中央赫然一灘尿漬。我幾乎要尖叫出來，好好的地板不去，偏挑這吸水性極強的長毛地毯，這不明擺著給我出難題嗎？那一刻，我彷彿回到了給兒子戒紙尿褲的歲月，只是那時的地毯輕薄小巧，而這一張沾了水，沉得像浸透的棉被。訓斥、處罰、重新立規矩，反覆折騰，狗狗總算收斂了，地毯也暫時恢復了平靜。

去年十月，我回國探親，回來後發現腥臊味撲面而來──果然，地毯又遭了殃。大概是我走太久，狗狗用這種笨拙的方式表達牠的委屈或思念。那時已是深秋，夏洛特的濕冷天氣不適合戶外晾曬，我只能用局部清潔劑勉強處理，心裡卻一直記掛著，等來年夏天定要徹底大洗。

現在盛夏終於來了。我深吸一口氣，把地毯捲起來，準備拿到後院清洗。狗狗搖著尾巴湊過來，我忍不住衝牠喊：「瞧你幹的好事。」牠卻討好地舔了舔我的手腕，濕漉漉的鼻尖蹭過皮膚，那股怨氣忽然就散了。

陽光熾烈，水汽蒸騰，地毯上的纏枝花紋在沖洗中漸漸清晰起來，像一段被水喚醒的往事。我想起那些兒子蜷在地毯上聽故事的夜晚，想起狗狗第一次趴上去的鄭重，想起每一次蹲在地上清理時的焦躁與無奈──它們統統滲進了這團絨毛裡，成了日子本身。或許生活就是這樣一塊長毛地毯，總要經歷潑灑、汙漬、反覆搓洗，才能在某一個豔陽天裡，重新乾乾淨淨地鋪回原處。而那些洗不掉的痕跡，就留給陽光去曬透吧。