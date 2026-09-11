猶記得半個世紀前，我上大學時，一名家住屏東的好友邀請同學去他的家鄉遊玩。除了觀賞當地的山水風光，他還帶我們去見識了最有名的屏東萬巒豬腳。

據朋友說，懸掛萬巒豬腳招牌的店面有許多，但口感卻有很大的差別。同學們隨著朋友去到了最地道的老店，我點了一份豬腳，立即感到驚豔，這豬腳油而不膩，吃罷教人口齒留香，餘味無窮。之後，我又買了一份，趁著當日新鮮，兼程帶回家以孝敬父母。

母親看到我帶回來的萬巒豬腳，並沒有露出喜色，只是先問我價錢。她嘗了一口後評論道，這豬腳不實惠，味道也不怎樣。當時，我一時衝動，按捺不住情緒，忿忿不平地與母親爭論，還怪她不識貨、沒品味，害得母親當場難過無語。

當我成為人父之後，年紀漸長，閱歷漸多，才益發體會到那時母親其實是心疼我沒有收入卻亂花錢；再者，她早已習慣省吃儉用的日子，怎捨得輕易花錢買名產。似乎她希望藉著評論豬腳不實惠、味道也不怎樣來傳達她的心聲，勸誡我勿浪費錢為她買東西。也許，她的溝通方式，使我覺得自己一片赤誠的心意被她枉費了，但之後，我卻常為自己當時因年少輕狂、不諳世事與人情世故而對母親不敬，感到無盡後悔。

幾年前我在新澤西州的大學裡開了一門有關全球化的課，因此經常到處蒐羅來自世界各地的特殊圖片與物品。善體人意的女兒默默地注意到我對多元文化事物的興趣，有一回，她經過紐約布魯克林的商區，看到來自歐、亞、非各地的奇特食品及飾品玩物，有心的她，特地為我買了幾盒進口的埃及棉花糖，讓我品嘗。

這棉花糖不同於我們平日所見蓬鬆圓滾、貌似棉花的甜品，它被壓縮成一塊塊長條狀的軟糖，用手撕開後，還能清楚見到一根根如棉花般的細絲；放入嘴中，卻是入口即化，還帶著些許堅果的香味，我淺嘗之後，覺得很有滋味。但是，這棉花糖價格不菲，又過於甜膩，且是我這年紀需要小心忌口的食品。鑑於當年萬巒豬腳的經驗，我很技巧地點評這棉花糖的特色，誇讚女兒的孝心，而刻意避免了負面的評論；我感謝女兒讓我有機會增長見識。

而後，我把埃及棉花糖帶去我的課堂，與碩士班的學生分享，大夥吃得不亦樂乎，紛紛向我致謝。不料數天後，一名伊朗女學生投桃報李，送給我一小盒波斯果仁蜜餅（Baghlava），每塊餅呈鑽石形狀，內餡填滿了壓碎的開心果和杏仁，還淋上濃郁的玫瑰水與豆蔻糖漿，這是伊朗最有名的點心。我立刻向她表達了我的感謝，這更豐富了我對多元文化的閱歷。

人之相處重在真誠的體恤與感念，學習珍惜彼此的一片心意，才會使關係變得更好。如能互相理解，才不會留有遺憾。