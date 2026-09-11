街頭常見不相識的人們，打造供人們捐或拿的趣味角落。（圖／作者邱秀文提供）

舊金山 金門公園（Golden Gate Park）由太平洋海濱延伸至城市內陸，橫跨四十七個街區，其中分布一些社區。每當走入這些社區，都會發現民眾分別打造巧心慧意的小角落，建立多個供人欣賞、同時可以留物也可以取物的共享天地。

有一家老宅改成的出租屋，資產管理人是一名身手敏捷的高個白髮女子。她利用L型屋形，一邊以粗壯老樹吊起一座兒童鞦韆架，同時在枝幹搭配垂掛房客丟棄的各式各樣茶壺、杯、碟；還認養了路椅，將其粉刷得色彩斑斕，供人休憩，不時見到有人坐在那兒閱讀，或用平板電腦寫作程式，或拉小提琴。

她還用另一邊角製作了架子，專供放置兒童物件捐贈品，那裡從未空過，經常溢出。一天，遇見一個媽媽帶著十多歲的男孩，背著三大袋東西，走了十幾個街口來捐贈，男孩將袋內玩物取出，全用乾淨的塑膠袋分別裝好。我建議媽媽為孩子站在捐物前拍攝留念，做為他童年與他人分享公益經驗的美好紀念。

三、四年前，疫情 期間，圖書館或社區活動中心都關閉，管理人熱心募到大批書刊，安排某個周末兩天，在街頭舉辦免費取書活動。那兩天，人潮穿梭流連，空氣充滿熱烈和興奮，有人拿了書，到對街的一芳台式珍珠奶茶店叫上奶茶，迫不及待地讀起來；也有人對我說，這書香比珍奶還香甜。

我取的書中，有一本是二十多年前，李安導演拍攝「臥虎藏龍」時，記錄片場各種拍攝情景的英文本。後來，我把此書送給一名喜愛李導演作品的白人朋友，並告訴他來源，他感動地說，街角的人情味和電影一樣，令人回味不已。

時常遇見管理人，她總戴著不同形狀和花色的帽子，蹲在街旁整理花草，除感謝她的辛苦，我還讚美她的帽子漂亮。她卻說，戴帽遮陽防曬，是因為患了皮膚癌，但她仍歡喜甘願做，希望讓路過角落的人，坐下來享受片刻的寧靜與溫暖的陽光。

角落也有一些微型圖書館，一般約只有兩個制式郵箱堆疊起來大小，有的專門設計訂製，特意註記為紀念某人而設；有的簡陋，隨意拿廢棄的塑膠箱改裝，但沒人在意，眾人關注的是裡面放的書、碟片或文具。雖然很小，但主人偶爾也在館內辦書展，有時主題是烹飪書及營養保健指南，有時則是美國近代散文精選及回憶錄，或全是童書。

一次，遇到一名年輕人在那裡拿書，他說，許多作品在手機或電腦內都找得到，但他喜歡在被有心安置的角落選免費書，因為那些物品充滿善意溫度。

除放在大樹邊各色各樣的小玩意外，有些留物別出心裁，譬如有人自製大硬紙板信封，裡面放著各種曲名或樂譜，原來是將他個人喜愛的曲名寫下，供人參考，甚至拿回家後尋找聆賞；而這人也留言，希望人們同樣留下他們喜愛的音樂來交流。

街旁小角落，雖然擺設有些凌亂，卻有另類美感，呈現的是真誠溫柔的體貼心意。