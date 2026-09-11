在我的朋友圈裡，發生了兩樁悲慘事件。D君是喪偶的退休 醫學教師，與我家同住紐約市 的高層公寓。我們見他身體不適，勸其聯繫女兒。但D君說女兒遠在美國南方，工作又忙，難以前來。我們再勸其就醫，他說自己學醫，知道問題不大，休息休息就可以了。事發當晚我去看望，發現他已經撲倒在地，失去知覺。救護人員接到九一一 電話趕來，施以急救再送醫院，可惜未能挽回D君生命，結論是心臟驟停。

另一名C君是離異的大學教授，住學校單人宿舍。周五下午，他參加了一場籃球賽，隨後回宿舍。周一時他未到教研室，同事們以為他在宿舍辦公；次日C君仍未到，這才引起同事們重視。去其宿舍敲門未應，強行破門後發現C君躺在床上，早就沒有了氣息，連他哪天故世都不清楚。

這兩起事件值得汲取教訓。老了身體不適，就應當及時就醫，不能像D君那樣，因為學醫就過於自信。上了年紀，也不宜高估自己的體能，不能像C君那樣，還在籃球場劇烈奔跑。最重要的，兩起事件有個共同點：悲劇主人都是獨居，當身體嚴重不適、最需要得到幫助時，身邊卻沒有人及時施以援手。試想如果D君與C君身邊有人，那麼悲劇或許可以避免。

老年人獨居的主要原因，是家庭成員的離去，獨居老人無人管束，想晚睡就晚睡，想晚起就晚起，這樣的生活看似隨意，對健康卻大為不利。最大的隱憂，還是萬一身體嚴重不適，特別是晚間，身邊連個召喚救護車的人都沒有，就可能危及生命。

老年獨居者如何避免這個隱憂？對於生活不能自理的獨居老人，可以去子女家、去養老院，或聘用居家看護等；而對於生活尚能自理的獨居老人，除了上述選擇，還可以有多種應對措施。

獨居老人應該把子女、重要親朋以及家庭醫師的電話號碼寫在紙上，貼到大門後面，一旦發生意外，方便救援者及時與相關人員聯繫。老人也可以將一把大門鑰匙存放在信得過的鄰居或就近的朋友處，免得發生意外時，救助者不得不破門。

許多獨居老人的子女，往往只是在逢年過節或者有事時才與老人聯繫，其實子女應該每天或隔天就用電話聯繫老人，以便及時掌握情況。子女還可以在老人的家裡安裝監控器，便於遠距離掌握老人的生活與健康情況。

再者，獨居老人可以考慮與就鄰近的老人結伴，就是兩個老頭或兩個老太，白天各自活動，到晚間住在一起，當一人發生意外時，另一人能及時向外界呼救。當然也可以用租金優惠的方式，招房客同住。

經歷兩起獨居老人的悲慘事件，想到了上述措施，只望能有備無患，避免類似悲劇重演。