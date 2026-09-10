九年前，打算退休 之前，發覺自己在人事室的紀錄上已經儲存了幾百小時的病假，如果不用掉就報銷了，於是我咬牙去進行了拇囊炎的切除手術。

獨居的我在術後吃足了苦頭，最大的不便就是上下樓梯，因為在平地上，我可以用腋下雙邊拐杖，或跪式滑行車輔助前行；可是要上下樓梯，我必須用膝蓋著地爬行，往上爬十三級的樓梯，下樓則要用屁股坐在地上，用手撐著，一級一級地慢慢蹭下樓梯，就這樣挨過了艱困的半年時間。

這幾年，又輪到膝蓋關節磨損，醫師建議我做膝關節的手術。這對我真是一個大難題。這回要怎麼上下樓梯呢？我思前想後，唯一不求人的方法，就是在這個十三層的樓梯上，安裝一個升降的電梯椅子。

我上網蒐羅了許多資料，並找人來估價。施工以前，又要把地板上覆蓋的地毯全部拆除，換成木質的地板後才能施工。

如今這個電梯椅子已裝了兩三年，雖然當初花了一萬四千元，可是我享受到了它帶給我的好處和便捷。上下樓我再也不必用膝蓋的力量爬坡，膝蓋關節炎也不藥而癒，不再困擾我了。

我還把電梯椅發揮到最大的經濟效用：樓上用剩的洗碗水，我都用水桶一桶桶地放在腳踏板上，運到樓下拿到前後花園去澆花；同樣地，也把樓下洗衣機用剩的肥皂水，運到樓上衛生間洗廁所、馬桶。廢物循環再利用，卻又不傷我的筋骨，就這樣每天搬有運無，享用這個電梯椅子帶給我的便捷。

一天，下午六點鐘左右，我坐著它下樓，忙裡忙外於澆花的工作，忽然聽見電梯椅的警鈴「嗶嗶」作響，緊張得我趕快關掉它的開關，它還是響個不停。這才使我意識到：是否停電了？打開家中所有的電器，發覺果然是停電。打開手機，查看太平洋瓦電公司送來的臨時簡訊，說是我們這一地區由於某種緣故臨時斷電，時間從下午六點到九點。

這也讓我感到驚喜，原來不起眼的電梯椅子還有這意外的功能，能警示我停電了。趁天還沒黑之前，趕快安排好今晚的晚餐及作息時間，免得等一下黑燈瞎火的，措手不及。

我更要感謝九年前腳部手術帶給我的痛苦經驗，使我預知安裝了這個電梯椅子，雖然所費不貲，但是它帶給我的好處和利益，遠超過它的金錢價值，我因此免去了膝蓋關節炎的惡化和開刀，它還幫我度過近年兩次手術後乏人照料的難關，成就了我獨立自主、無求他人的老年生活。