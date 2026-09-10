朋友住院了，突然念叨起曼哈頓華埠餅屋的蛋撻，說那裡的蛋撻皮薄，咬下去碎在舌尖，皮酥蛋滑香甜。我自告奮勇去買，權當見面禮，相信不過是一趟順便的跑腿，華埠那間餅屋我再熟悉不過。

下了地鐵 ，沿著大街往前走，兩旁的燒臘店飄出蜜汁的甜香，海鮮攤的水箱咕嘟咕嘟響，大紅燈籠在街頂晃著暖色。我按記憶裡的地址去到餅屋，竟然看到餅屋已變成水果店。我不氣餒，攔住一名路過的年輕人問餅屋去向，他隨口說「直走右拐」，又戴上耳機大步離去。我照他的指引走了十分鐘，卻到了一處停車場，根本沒有餅屋的影子。

雨在這時落下來，雨勢不大卻細，像有人在天上篩細鹽。我退回停車場，渾身已半濕，看著手機螢幕上的電量從百分之八跳到百分之五，心裡一陣發慌。朋友還在醫院等著我，而我連餅屋的影子也找不到。

我漫無目的在華埠走尋，在堅尼街（Canal Street）賣報亭旁邊東張西望。報亭門口坐著一名戴太陽帽的老伯，他抬頭看了我一眼，用粵語問：「你想找哪一家店？」我對粵語僅能聽個大概，遂用普通話報上餅屋名，說朋友鍾愛他們的蛋撻，還在病房等著。他歪著頭想了想，皺起眉，我以為他也不知道，正要道謝離開，他忽然站起來，把門一關，衝我招招手說：「我帶你去。」

此時，雨勢突然變大，他用的是舊傘，傘骨斷了一根，撐開來並不圓滿，半邊雨水順著傘沿淌到我肩上。我本想推辭，他卻把傘使勁往我這邊偏，自己的右肩很快洇出深色的水痕。他走得不快，但每一步都篤定，相信這條街有不少他的足印。

我忍不住問他怎麼知道這家餅店，他回頭笑笑說：「我在這裡賣報紙十幾年，哪間舖搬去哪裡，都知道。」原來餅屋去年遷址，新舖藏在轉角，不容易找。可當我們趕到時，捲簾門已拉下一半，老闆正在收拾鐵盤，蛋撻早已售罄。

老伯快步上前，用台山話說了一通。老闆抬頭看我濕漉漉的頭髮，又看到老伯肩頭的水跡，轉身進入後廚端出一個白瓷盤，裡面躺著六個金黃的蛋撻，還冒著微微的熱氣。「本來留給自己做宵夜，」他用蹩腳的普通話說，「你拿去吧。」我掏出錢，他竟擺手不接，我將錢放到櫃檯，老闆把蛋撻裝進紙盒塞到我手上說：「兄弟，下次早點來。」那一刻，我的眼眶有點濕潤，顯然是如願以償的緣故。

我道了幾聲謝，轉身往回走，老伯撐著他那把破傘走在我身後。來到報刊亭，我買了份世界日報，欣喜地將報紙塞進塑膠袋時，酥皮的碎屑沾在手上，香得我心醉。去到醫院，朋友見到蛋撻大喜，她咬一口蛋撻，酥皮在唇齒間層層散開，她笑著說：「我就喜歡這麼酥。」

我適時向朋友送上「早日康復」的祝福，雙眼忍不住望向窗外，雨停了，華埠的霓虹燈在水窪裡，倒映出碎金般的光芒。我頓時感慨，儘管華埠並不奢華，但它的親切更令我引以為傲。

聞著病房裡蛋撻的香氣，我頓時想起那把斷骨的傘，還有餅屋老闆的大度成全，那六個金黃的蛋撻，表面上帶著微微的粗獷，心裡卻藏著深切的香甜，直抵朋友和我的心扉。