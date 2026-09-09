近日，我們從伊州 自駕一路東行前往波士頓 （Boston）旅遊，特地拜訪了四十多年未曾謀面的師大研究生同學。一路上，我們遊覽了美加邊界聞名遐邇的尼加拉大瀑布（Niagara Falls）；漫步在氣勢恢宏的紐約州 首府奧伯尼（Albany）的帝國廣場（Empire State Plaza）；參觀了具有獨特文化氛圍的迷人小鎮哈德遜（Hudson）；瀏覽了有厚重歷史和文化底蘊的波士頓；特別是與老同學這次難忘的相聚，讓我如飲香酩，醇美甘甜，回味無窮。

尼加拉大瀑布位於加拿大安大略省（Ontario）和美國紐約州的交界處，是世界著名三大跨國瀑布之一。大瀑布以鋪天蓋地的磅礴氣勢，彷彿從天上飛流直下，水珠的跳躍，水氣的氤氳，呈現出一種飄渺迷離的意境，讓人對這種壯麗的自然奇觀產生強烈的共鳴，從心底裡湧出一股蕩氣迴腸的激情。

我們來到一七九七年就成為紐約州首府的奧伯尼，漫步在耗資二十億元、占地九十八英畝、雄偉壯觀的帝國廣場，參觀了廣場邊上矗立、氣勢恢宏的紐約州議會大廈。

這個大廈的外部像一座高大精美的歐式建築，內部的裝飾極其華麗，處處雕梁畫棟，有許多栩栩如生的雕刻作品和難得一見的藝術精品。

離奧伯尼不遠，有一個已成為旅遊熱門景點之一的小鎮哈德遜。這是一個充滿高雅文化氛圍、有濃郁藝術與歷史氣息又安靜靈動的文化小鎮，主街道兩旁不同風格和不同色彩的店鋪林立，讓人流連忘返。

麻州是美國獨立時最初的北美十三州之一，首府波士頓擁有哈佛大學、麻省理工學院等眾多超一流大學，是一座有深邃人文歷史和頂級學術氛圍的名城，我們在波士頓走馬觀花般地觀看了許多至關重要的歷史人文景點，最令我難忘的是與老同學的久別重逢。

該同學在波士頓已居住了數十年，她在美國幾十年來拚搏奮鬥的經歷使我震撼、感動、敬佩。她與我差不多同時到達美國，在德州取得碩士、博士學位後，在哈佛大學工作了十年。然後她以四十六歲的「高齡」，經由特招加入美國軍隊，進入五角大樓國防部研究所工作。她主動請纓參加美國對阿富汗的反恐戰，深入硝煙瀰漫的前線參戰並榮獲軍功。隨後在大名鼎鼎的西點軍校工作，直至退休。

她榮獲居住地政府頒發的「Hometown Hero」家鄉英雄榮譽錦旗，錦旗上有她英姿颯爽的軍裝照，這面錦旗與其他人物的錦旗被高高掛在城市的眾多電線桿上，用以表達全城人民的敬意。她與我侃侃而談在阿富汗前線的驚險經歷，以及在部隊受訓時的艱難時刻，使我對她的勇敢堅韌深感敬佩。

重情重義、熱情豪爽的她和先生盛情地接待了我們，那一刻，四十多年的時光瞬間消失，我們彷彿再次年輕。山水有界，情誼無疆，這濃濃的同學之情像美酒般醇厚，像松柏般長青。