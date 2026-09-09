去年春節 前夕，我和老伴去了趟日本觀光 。

落地大阪，當日晚餐喝了清酒。年輕時，曾在銀幕上看日本影星高倉健喝酒，一口一杯，緊抿嘴唇，很隱忍、很男人的樣子；也拿中國的高度白酒去模仿，結果是根本抿不了嘴唇──烈酒嗆得我嘴裡不停地嘶哈，樣子肯定很狼狽。中國烈酒是很有勁頭的，而日本清酒呢，我淺淺一嘗，哎呀，這哪裡算是酒，簡直就像雪碧一樣爽口嘛。

在京都，參觀伏見稻荷大社與清水寺，求了一籤，是個大吉；又喝了日本的傳統抹茶，然後在密集的唐代建築邊流連，不停地感慨。之後入住溫泉酒店，睡榻榻米，我跟老伴開玩笑說，當年下鄉走親戚，打地鋪就與此相仿。

後幾天，我們看富士山、逛淺草寺、進博物館，許多「東洋景」都給我留下很深的印象。而在東京，最讓我印象深刻、一再回味的，不是銀座的八個丁目，也不是乾淨的路面和樓面，而是東京大學的校園，雖匆匆一瞥，卻過目不忘。

東大位於安靜的街邊，正門由簡單的花崗岩立柱和橫梁構成，一扇大門，兩扇小門，門是通透的金屬柵欄。東大門口沒有顯赫的「招牌」，沒有任何醒目的文字標識，僅在側牆張貼一塊「開門」和「閉門」時間的告示牌。這是世界名校校門嗎？門衛呢？門前怎麼如此安靜？那種僅憑金字招牌就能高人一等的豪門氣勢呢？我甚至覺得，東大的這種低調是不是有點過分了？但無論你怎麼想，這就是那所一流的東京大學。

進校門後是一條百十來米長的「銀杏並木通」──銀杏大道，冬日樹葉落盡，只剩下遒勁枝幹，兩排樹木的枝條清清爽爽，就像得到了良好的學養和教養一樣。

大道盡頭是一棟高聳的哥德式建築，叫做安田講堂，據說也是東大的標誌性建築，東大歷屆的畢業典禮和學位授予儀式，都在這棟大樓裡進行。大樓門楣的石構件有多處破損，但不僅沒讓這座建築減色，反而增添了滄桑感和歷史感。

不遠處有一個「三四郎池」，是個典型的日式園林，小巧而精緻。三四郎是小說人物，小說「三四郎」是夏目漱石的作品，在日本非常勵志。東大把這個實際場景用虛構的小說人物命名，是對傑出校友的一種肯定和褒獎。

東京大學源於明治維新時期，一百五十多年的校齡說長不長，說短不短，但取得的成績足以讓世界矚目，歷來共有十一位校友或教職員獲得諾貝爾獎，這不得不讓人心生敬佩。走出東大校門，我想，要承認人家的長處，要學習人家的長處，所謂師夷長技以制夷的主張，在今天仍有可取之處。