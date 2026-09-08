星期一，是我們去門諾帕克市（Menlo Park）老人活動中心教排舞的日子，時間安排在上午十一點到十二點，非常恰當，我和先生有充裕的時間吃早餐 、打掃屋子、整理前院，再看看電視新聞。

忽然，手機鈴聲響起，老友愛倫打來電話，提到朋友麗達家瓦斯爐故障問題。愛倫是我們十多年前參加全球客家旅遊活動去巴黎時結識的，大夥兒經常結伴旅遊聚餐。麗達則是經由她介紹認識，這兩年我們去麗達家聚會數次，很了解她家的狀況，那台瓦斯爐在煮東西時，總是一直發出「啪啪啪」的點火聲，大家也試著想幫忙，但每次聚會聊得太開心，也只是動口說說，並無行動。

美國人的觀念是「汰舊換新」，麗達也從沒想過找人維修，忍受了兩年多的噪音之後決定，不忍了，和先生去Home Depot訂購了一台新電磁爐。然而，換電磁爐可不是買回來插上電那麼簡單，還得請電工來加裝兩百二十V的電壓配線。這筆額外開銷加上新爐子的費用，對一對打算要換小房子的老夫妻來說，似乎不太划算。

古道熱腸又擅長維修的先生聽完愛倫的電話，答應致電麗達了解狀況，並約好跳完舞、吃過飯後過去看看，抱著「死馬當活馬醫」的心態。

下午，我們接了愛倫一同前往麗達家，一到現場，我們四人馬上動手，上場試試從AI那裡學來的：清理瓦斯爐的感應針。我們很努力地用酒精和棉花棒細心擦拭，麗達的先生則在一旁貼心地泡茶、切水果。可惜，第一步驟宣告失敗，那就請專業人員進行第二步驟，拆開瓦斯爐更換新零件。

我們立刻請教AI，AI馬上推薦了幾家維修公司，電話打過去，居然輕而易舉地約到一名能在一小時內抵達的師傅。我們一邊聊天、喝茶、吃水果，不一會兒，一個年輕帥小伙抵達。他手腳俐落地打開瓦斯爐檢查，並叫我們過去看，哇，裡面的接線和零件密密麻麻，十分複雜。他清楚指出有三個零件因為進水燒壞了，需要四、五天時間訂購零件再回來修理，預估費用共九百元，先預付一百元訂金。先生也隨即熱心地幫忙打電話，替他們成功取消了原本訂購的電磁爐，全額退款。

事情圓滿解決，大家皆大歡喜。麗達夫妻倆熱情地請我們到聖馬刁（San Mateo）市中心吃越南料理，這家餐廳也是透過AI推薦的，果真美味又實惠。

一周後瓦斯爐修好，省下了一大筆錢。日日有驚喜、有麻煩、有學習、有期盼，簡單平凡的日子，日日是好日。