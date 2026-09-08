馬里蘭州 蒙郡（Montgomery County）老人醫護活動中心有多個活動項目，老人最喜愛的是玩麻將、椅上操、畫畫和玩賓果（Bingo），這四項活動中，唯有玩賓果是老人全員參加。

不少老人愛打麻將，各中心麻將室通常擺放四到六張麻將桌，從來都是滿座，更有意思的是一些老人怕沒座，車一到中心就把包先放到麻將桌座位上。

我問過麻將愛好者徐先生，為什麼玩麻將癮這麼大，他說玩麻將除了看自己的牌，還看已打出的牌、猜別人手裡的牌，鍛鍊想像力和反應能力，特別是等「碰」、「配對」和「和」的那張牌時，如果疏忽或動作緩慢就坐失良機。玩麻將很有趣，十幾張牌在自己手中運籌撮合就「和」了，若是自摸，心情更爽。

椅上操是老人郭女士自己摸索創造的，坐在椅子上完成，很適合老人，很多中心推廣，所以參加的人很多。這套操使人全身各個部位都得到鍛鍊，在不同方向反覆做，很全面，很細膩；譬如手部活動，有手心、手背拍打、伸、握、指尖對碰等，每個部位都如此，使全身關節和肌肉都得到運動。這套操做完要花一個多小時，全身熱乎乎的，而且很安全。

參加畫畫的人不少，他們說，來到畫室拿起畫筆，心馬上就靜下來，煩惱的事都忘了。畫畫是修身養性，沉澱雜念，改造脾氣陶冶情操。畫筆握在手裡，要想了又想，這一筆畫到哪、塗什麼色，線條粗細、光源方向和強度以及空間營造等，都在落筆上。

高青箐老人說：「我畫的三幅畫，女兒放到網上，不到幾天瀏覽人次破千，心裡高興，我的勞動有人欣賞，很有滿足感。」凡是畫畫的老人，當別人欣賞自己的畫時都有這種心情。

老人最喜歡玩賓果遊戲，也叫「七十五個數字」遊戲，一次玩七場，一場六輪。主持人每一輪開始念第一個數字，一直念到第五個數字，如果沒人喊或舉手說賓果就繼續念，直到有人喊賓果為止。

所謂賓果，就是橫豎行或對角線有主持人念到的五個數字，如果一張紙上有兩行賓果，叫「雙胞胎」。每個中心的獎勵辦法都不一樣，雖是蠅頭小利，但能激勵情緒，玩得高興。

賓果是一項有趣的遊戲活動，它能鍛鍊老人的記憶力、反應能力。主持人念一個數字，要及時掃描兩張紙，若有就立即放上，也要眼疾手快，不然念下面數字就跟不上了。有人七場或十幾場都光頭，有人幾乎場場都賓果，很有趣。之所以每次玩賓果，老人從不缺席，就是想有個小小的運氣，尤其出現「雙胞胎」時，有人向你伸大拇指，心裡有說不出的興奮。

人老了，沒什麼追求，就是圖個快樂。