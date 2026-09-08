作者親手打造的後花園，各色花卉與日本楓樹錯落有致。（圖／作者瑞芮提供）

某個四月的清晨，我站在馬里蘭州 新家前院，望著建商留下的幾株灌木：葉色暗淡，枝條稀疏；土壤硬得像混凝土，鏟都鏟不動。那一刻，我知道自己要重新整理這片院子。

我想像過四季分明、層次各異的花園。第一年整頓前院，第二年轉戰後花園，土裡黏土與石頭多，需要挖至少一尺半深，再添加培養土。那些挖地的日子，汗水流進衣領，回到屋裡，腰整個僵住，彎身脫鞋都要咬牙。但等身體緩過來，我又提著工具走出去了。

兩年多過去，花圃換了人間。前院棚架上粉紅紫的鐵線蓮微微搖曳，萬壽菊與日日春色彩鮮活；側面花圃深紅的落新婦在風中婆娑，與玉簪花相互襯托。後花園金銀花和兩色鐵線蓮交錯攀上白色籬笆，茉莉和桂花飄香；波波繡球花在仲夏純白如雪，入秋後漸染淡粉；楓樹和金雞菊從夏天一路鋪到深秋，紅的、橘的、鵝黃的，滿地鮮麗。

然而，最讓我印象深刻的，反而是一件意料之外的事。

那時前院窗下並排種了兩株內莉．莫澤鐵線蓮，右邊那株第一年就開了，花瓣寬大如掌，呈雙層粉紅色，春末與秋初各迎來一波花潮。然而，左邊那株整整兩年沒有一朵花，它只是靜靜長滿綠葉，不聲不響。心中免不了納悶：是日曬不夠，還是營養不足？幾乎想放棄了，卻又不忍連根拔起，想著再等等吧。

直到第三年春天，當右邊那株花兒漸漸謝幕之際，左邊這株悄悄打了花苞。有天早上打開前門，看見它終於綻放了，雖然錯過了初春的熱鬧，卻在盛夏的日光裡，舒展出屬於自己的清麗與堅韌。

站在新開的花前，我心裡有什麼東西忽然鬆動了。回想兒子成年後那些年，換了好幾個工作，在不確定中兜兜轉轉，我嘴上不說，心裡其實有些擔憂。那時的我，沒有完全相信他能闖出自己的一片天空，以為定型才是安穩，其實是自己等不及。

我想起有幾次通話，名為關心，話語裡卻是隱隱的擔憂，總忍不住給建議。他只淡淡地回一句「媽，我知道了」，便掛了電話。那之後，他的聯絡少了，那段因焦慮而推開的距離，我後來想了很久。

其實，兒子只是還在摸索。他對世界充滿好奇，喜歡學習研究，骨子裡有著哲學家與藝術家的敏銳性格，註定無法套進世俗定型的模子裡。如今他在科羅拉多州有適合他的工作，傳來一張張在雪山上健行、露營、滑雪的照片，看著照片裡笑得自在的，我慢慢釋懷了。

種花種樹，得看著草木的習性，喜陰的不能曝曬，耐旱的不能多澆。養育孩子成人，何嘗不是如此？順應著他的性向、特長與想望，給予他自由，純粹鼓勵與陪伴就好。當我放下了過度的擔憂，和諧與親密反而不求自得。

每一個生命都有自己的節奏。這株遲開的鐵線蓮從來沒有出問題，它只是需要更多時間去扎根；那時候的兒子也是如此，他不是不行，只是我沒有耐心等。這個道理直到退休後日子慢了下來，在院子裡一鏟一鏟地挖，一季一季地等，才真正落進心裡。