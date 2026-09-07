二十年了，這歲月的長度足以讓我了解一個人，可是一回憶起魯易士，竟然只能聯想到草地；我對魯易士熟悉到忘不了他工作時的身影，卻又陌生得對他的生活點滴一無所知。

我們剛搬到菲利普斯莊園（Phillips Ranch）的時候，每個周間都會以在前面幾家庭院看見魯易士夫婦工作的身影。南加州 新居草坪三面環繞，我們對大片綠地實在無能為力，動念想找個園丁，魯易士就是個現成的人選，於是和魯易士講定價錢，約好周六上門除草。我和魯易士的結緣始於一場雇傭關係，沒有一紙協定，只有口頭聲明。

我以為園丁上門工作，屋主得守在家裡，後來才知道為了工作方便，園丁通常會把附近住家的除草日集中在同一天，只要側門虛掩即可。我對魯易士從不放心到徹底信任，也把除草日併到周間，除了給支票的日子，我們見面的機會更少。魯易士是個感恩的人，拿到工資總不忘來個擁抱，再附上一句：「上帝保佑你。」每個節日慶典，都不忘送上一句祝福。

我家的二手家具或衣物，魯易士總是欣然接受。平板電視還沒普及的時候，他把我們的大型電視機載回墨西哥老家，解決了我的困擾。有一次，他看上我家一部閒置的跑車，講定價錢便高高興興地開回去送給他兒子。墨西哥人本性善良，同儕之間互相幫襯；他們也重倫常，往往三代同堂相互照應。魯易士的一舉一動，讓我透視墨西哥人的民族性。

有一天傍晚，魯易士興高采烈地來到我家，要開走一部二手休旅車，我嫌外子出價太低，硬生生攔住；魯易士不但沒放在心上，還介紹朋友按照我的開價成交。魯易士讓我心懷愧疚，覺得自己是個沒信用的人。

魯易士夫妻一直是工作的最佳拍檔，粗重的工作總是落在魯易士肩上。一年又一年，魯易士身邊多了一個小跟班，扛起除草的工作，他的太太負責善後，魯易士成了一個徹底的閒人，只負責接送。我沒警覺到，我們的歲月正同時在這片草坪無聲無息地流失，伴隨老去的，還有體力的不濟。

今年三月初交付支票日，魯易士從車上下來，注意到我盯著他的鼻氧管瞧，開口說：「我呼吸困難。」我想，都這樣了還到處跑，他的情況應該不嚴重，就笑一笑沒多說，遞給他三罐瓶裝水，看著他「咕嚕咕嚕」地猛灌，更加確定他沒事。

四月初，我從外面趕回家，在草地上工作的是一個精壯的年輕人。我開口問：「魯易士呢？」「我爸爸走了。」年輕人給我一封信，信中提到，謝謝我們多年來給他爸爸一份工作，往後支票給付人請更改為他媽媽的名字。

葬禮過後好幾個星期，魯易士的太太沒出現，我有點擔心；天上的魯易士應該更掛念。

漫漫時光中，許多往事早就淡去，關於魯易士，我能回憶的竟然只有稀疏的點滴。每當除草機隆隆作響，我總會想起魯易士開朗的笑臉，後悔欠他一個擁抱。