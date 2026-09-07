二○一九年初，剛搬入加州 的退休 社區，對周遭尚未熟悉，就已被熱情地介紹去參加氣功班。氣功班的創始人高伯伯當時已九十多歲高齡，仍然時常親臨指導，他身形挺拔，面色紅潤，兩道壽眉，臉上沒什麼皺紋，是人人口中的老神仙。初識時，他還曾特別指導我腹式呼吸，強調吸氣時腹部隆起，吐氣時腹部凹陷，這簡單的吐納，成了我進入氣功運動的開端。

從周一到周五，每天早上都有氣功課，分別由不同的老師帶領。寬大的體育館裡站滿了人，教練站在前面正中央，做完熱身操後，便與大家一同隨著錄音帶做太極氣功十八式，每個動作重複六到十二次，配合腹式呼吸，不求速度，只求連綿不斷。

每一次緩慢抬手、轉身，都像將清氣納入體內，把濁氣緩緩吐出。體育館正面牆上兩扇巨大的玻璃窗映照著山坡上整齊排列的綠松，晨光下，松林光影閃爍，彷彿也隨我們呼吸。在連續行雲流水的推拉中，外在的喧囂逐漸退去，內在的精氣悄然復甦。那是一種在動態中尋找定力的修煉，讓人在一呼一吸之間，找回久違的平衡。

上完課後，時常感到完成了一場身體與呼吸的對話，微微發熱出汗，猶如做了一次低門檻的動態冥想。如果希望運動又不想太激烈，這確實是放空大腦、舒緩壓力的絕佳選擇。

新冠疫情 時，所有活動都被迫停止，疫情緩和後再度開課，我則因故耽擱了許久，直到最近，覺得步行之外應該增加一點其他鍛鍊，才又重新加入。站進久違的隊伍裡，竟有重返老朋友身邊的親切感。網路上雖然也有不少氣功影片可以留在家裡跟練，然而實體上課不僅能與人交流、感受群體的動力，更能藉由督促，認真做好每一個動作。

這個氣功班有多年歷史，高伯伯已回台灣定居，但仍與許多人保持聯繫。我們兩次回台灣時也都去探望他，他健康如昔，笑談依舊，頭腦清晰，胸襟豁達，仍在規律的生活中繼續前行。

長壽或許部分歸功於優秀的基因，但據統計，大多數人瑞都有持續微運動的習慣，太極氣功應可算微運動的一種，招式獨立，只要手臂有張開的空間，就可以隨時挑其中一、兩招來做，是一種動靜皆宜的生命美學。我逐漸明白，氣功教人透過呼吸節奏，練習面對歲月的從容。

下次返台時，高伯伯將要一百零五歲了，想必他依然會在綿長的呼吸間泰然微笑，而我，也會在每一次吐納中，學會更好地與自己共處。