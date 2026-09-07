我住在舊金山 東灣的一座公寓小區，去年整棟樓的外牆重新粉刷，換成沉穩的深藍色。就在今年初，有三兩新住戶遷入，中庭的兒童遊樂區內多出了好些孩子的嬉鬧聲響，開始有孩子在樓道上奔跑、傳球、騎滑板車，尖聲叫喊並呼朋引伴。

有一天，我家外牆出現了一個藍綠色的手印，那形狀看著像是有人路過之際，邊走邊順手擦抹上的，而且幾步距離之後，還連著細細五根手指畫出的線條，藕斷絲連地撇在了鄰居家的牆面上。按照手印大小以及落在牆上的高度，能判斷出是孩童所為，至於是誰，因未能親眼逮住，無法公然臆指任何人。

想像不到那孩子是在什麼情況下，手上正好塗滿了顏料，又剛好有機會想起來往牆上亂擦。我原本以為，既然是孩童顏料，這塊色斑肯定會在下了雨之後被水沖走，因此第一時間發現後，我未曾理會及處理。萬沒料到，那顏料居然是油性，雨季過去，手印色澤依舊。

我的鄰居則為自家牆面的那塊爪印遍嘗了洗刷之苦：小蘇打、白醋、酒精、松香油、洗手液……各種你能想到和聽說過的清潔劑及去汙妙招，全都拿出來伺候一遍。結果忙乎半天，就只把藍綠色顏料勉強洗成了灰黑色，那印子變得更像個不願散去的陰魂。

不知為何，當鄰居憤憤地向我抱怨時，我竟挺慶幸自己一開始就選擇不處理，反倒少招一頓怨氣。

這件事，嚴格來說挺可惡。按鄰居去汙不成的結果來看，這牆汙大概就只能等到下次公寓再有集體粉刷時，讓新漆蓋過去。

其實，大可去找公寓經理，遞上一張維修申請單即可解決，但我能想像他會把這活兒發派給那名萬事通修理員，去油漆店特別調配一桶同牆色的漆，只為掩蓋這幾塊色斑，說什麼都變得大費周章。

重點是，那調皮搗蛋的「罪證」僅僅為了視覺美觀而必須被抹去的瞬間，對「元兇」的追溯及懲處就此不了了之。也許，我內心深處一直留著這麼一塊疙瘩，那名留下手印的孩子家長，也許每天路經看在眼裡，卻極有可能毫不知情，這其實就是自家小孩的傑作。

突然靈光乍現，我找來了一個畫框，把它用海報專用雙面膠固定在牆壁上，將那個手印框在正中央，讓它成為名副其實的「傑作」──這是我自認為既浪漫、也頗具創意的抗議。

我這「裝置藝術」持續了不到三天，自知那雙面膠在粗糙的水泥牆上黏不牢，看著畫框開始有歪斜下墜之勢便撤下。沒想到，此案子居然就此出現逆轉。

闖禍的孩子顯然太過得意，忍不住跟玩伴及家人透露，說她隨手抹在牆上的手印竟然被那家主人用畫框框了起來，怎會有那麼奇怪的人？家長於是帶著孩子上門來、道歉，然後說會一起刷洗那印子。當然，我和鄰居堅決不向他們透露，那印子根本就清不乾淨的事實。

畫框破案的傳奇，很快傳到公寓經理耳裡，繼而通知我和鄰居，轉述房東礙於預算，希望延到年底才來補牆漆。我表示不急，也不在意，「最近發現，洗不掉也有好處。」我跟經理說：「起碼送快遞的好找。」