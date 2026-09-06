去年夏天，秋菊夫婦倆臨時決定來德州 探親，我正巧在達拉斯（Dallas）姊姊家做客，他們熱誠地邀請我和姊姊前往相聚。秋菊的兒子在德州邊境 的麥卡倫（McAllen）大學執教，麥卡倫是德州最南端伊達格爾縣（Hidalgo County）的一座繁華城市，與墨西哥 隔著格蘭德河（Rio Grande）相望，以生活成本較低以及宜人的氣候而聞名。

因為秋菊他們停留時間短暫，我們決定當晚就搭乘灰狗巴士前往，由於靠近邊界，必須隨身攜帶身分證和護照。巴士當天晚上八點出發，預計第二天早上六點到達，雖然有些誤點，旅途還算順利，而經過一夜的舟車勞頓，仍是腰痠背痛、滿臉疲憊。

早上七點左右，巴士停在邊界關卡的檢查站，我勉強打起精神，隨手捋一下頭髮。這時有兩名荷槍實彈的執法人員上車檢查護照，車上旅客馬上打起精神坐好。

前面這白人執法人員約三十歲左右，面容嚴肅，負責查證護照、核對照片，詢問：「何處來？何處去？意欲何為？」費時約兩分鐘。後面這名執法人員，大概是負責安全與警戒。

輪到我時，有些緊張，當執法人員接過我的護照看了一眼，再用研究的目光打量我，他忽然問道：「是中國人嗎？」我一面點頭，一面說是的，他居然馬上改用普通話打招呼：「你好，你是哪裡來的？」我嚇了一跳，同樣用中文回答：「台灣。」同時誇獎他中文講得真好。他非常高興，用中文聊了幾句，改用英語跟我聊天。

他說他很仰慕中國人和醉心中國的文化，並閱讀了許多關於台灣和大陸的文章，知道台北、日月潭、阿里山神木，嚮往上海、北京、長城，有朝一日一定要去台灣和中國大陸旅遊。

他查看其他乘客護照的態度嚴謹，看到我像見到老朋友一樣和我聊天。他一時聊得興起，似乎忘了他的職責，繼續詢問有關台灣和中國大陸各地的風俗、民情。車上其他的乘客帶著驚疑的眼光看著我們，後來連司機也不停地轉頭向我們這邊張望。

我環顧四周，再轉頭看向他，他似乎也驚覺了其他乘客疑問的眼光，轉頭看著我微笑、舉手致敬後，轉身繼續查閱護照。下車前，他還特地前來和我握手致意，他表示很高興看到來自中國的友人，並祝福我們一路平安、身體健康，旅途愉快。

他們可能只是維持幾分鐘、幾小時，甚至不再聯絡的過客，但當時那份曾被理解與接納的感動，往往會留在心中很久。人與人之間的連結充滿了驚奇，就算只是素昧平生的人，也能建立起深厚的共鳴。