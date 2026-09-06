不知何時開始，女兒愛上了棒球，將美國職業棒球大聯盟（MLB）的三十支球隊以及球場一一道來。說來慚愧，這些原本應該由我們帶孩子去體驗的活動，卻因忙於生計，根本無暇顧及。再說，我們成長的過程中，似乎更喜歡乒乓球、羽毛球和足球，至於橄欖球和棒球，我們了解甚少。

前年，女兒開車五個小時南下，帶我去看了一場洛杉磯 天使隊的比賽，先生卻從未現場看過MLB的比賽。前陣子女兒告訴我們，舊金山 有一場巨人隊對芝加哥 白襪隊的比賽。女兒生於加州，理所當然支持巨人隊，她後來去芝加哥讀書，對白襪隊也有感情。

我慫恿女兒買票，票價不便宜，但人總要有些體驗吧。想到看球賽人多，停車位難找，停車費貴，我們決定搭加州鐵路（Caltrain）。

甲骨文球場（Oracle Park）是巨人隊主場，以前叫AT&T公園，可容納四萬一千多人。星期六下午一點五分，比賽正式開始，球場內幾乎座無虛席。隨著比賽進行，比分一路變化，九局結束，巨人隊最終以十比三贏得比賽。獲勝那一刻，全場歡聲雷動，我們也情不自禁地興奮雀躍起來。

我家門口百米開外是薩拉托加市（Saratoga）的國會泉公園（Congress Springs Park），裡面有四個常年綠茵的棒球場，放學後，孩子們來這裡練球，家長們就在一旁陪伴。到了球季的周末，常常可以看到一家大小總動員，有時還有祖父母拄著拐杖、坐著輪椅來觀賽。女兒小時候，她的外公外婆也常推著嬰兒車帶她去湊熱鬧。

孩子長大後，我們家的重心轉到游泳池。我這個當啦啦隊長的媽媽，每次比賽都會到場，聲嘶力竭地替自己的孩子加油打氣。當然，輸了比賽，也要面對現實，告訴孩子勝敗乃兵家常事，重在參與，保持平常心。

不過，贏球的感覺真的很棒。球迷當然都不希望自己支持的球隊輸球，這也是人之常情，但若不身臨其境，又怎能有參與感呢？

先生笑著說：「現在再轉換賽道，會不會太晚了？」我回答：「也可以啊，打不了球，你就去看球，陪女兒把三十座棒球場都看遍，不就和女兒有了共同的興趣與話題了嗎？人生來到世上，不就是一次又一次的體驗？世界這麼大，有機會就去看看各種不同的風情，不也是一件快樂的事嗎？」

「看球，看球。他打中球了，快跑啊！」大螢幕上滾動著：「給掌聲，給掌聲。」接著，棒球隊員的圖像和名字出現在巨大的螢幕上。

一場球賽，來自四面八方的觀眾湧向球場，為自己心中的執念加油吶喊。平日裡的那份寧靜，在一個周六的下午，突然化成人潮洶湧、人聲鼎沸。我心潮澎湃：原來，這就是百姓生活。