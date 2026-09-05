秋意尚遠，後院的石榴還沒成熟，松鼠已經惦記上了。

南加爾灣 （Irvine）的五月初夏，後院種了三年多的石榴樹終於開花，我滿心歡喜，卻等來一地落花；六月將盡，突然發現枝條深處幾顆青果，意外的小確幸，給平靜的生活添加一點期待。秋天，會有甜蜜的收穫嗎？

清晨澆花，我發現石榴枝條上幾顆青果被啃噬，露出稚嫩初紅的石榴籽，地上還有一個完好的石榴。我心疼不已，想著要有點收穫就必須做保護措施，於是我找來塑膠杯，一刀到底，並在杯底剪開一個洞，套上每一顆石榴。

已被啃食的和在高處的幾顆就留給松鼠，希望在如此措施下，彼此都有些石榴可以「共享」。

午後，我到後院直擊小松鼠的下午茶時間，牠抱著一顆石榴正在大快朵頤，幾顆沒套杯的石榴被吃得只剩蒂頭。兩天前我用塑膠杯罩住石榴，發現小松鼠會轉杯子找到缺口啃咬，於是我加了第二個杯子，讓缺口覆蓋，這下看小松鼠怎麼吃？到了傍晚，小松鼠竟然跑到後院涼棚架上，從縫裡擠出頭瞪大眼睛看我，牠猛轉著大尾巴，彷彿在抗議吃不到石榴。我竊喜策略成功。

翌日上午，我聽見後院有動靜，看到小松鼠在海桐樹吃果子，然後又爬上高高的棕櫚樹吃椰棗；我慶幸後院還有別的果子給牠吃。到了下午，我發現松鼠又來嘗試摘石榴，幾次傳來牠轉動杯子的喀啦響聲，我出去察看，牠也不怕我，睜大雙眼和我對視。

我數了一遍，發現少了一個，地上一個石榴連著長長的枝子被咬斷，還緊緊地卡在杯子裡，松鼠吃不著，所以還想再摘一個。掉下的石榴已有七、八分熟，果肉仍少，有點可惜，其他的幾個也在五到八分熟之間。真不知我每天和小松鼠鬥智鬥勇，最後能收穫幾個成熟的石榴。

有一天，我白天不在家，下午回來發現兩個被咬斷的石榴仍卡在杯子裡，看來雙套杯防得住小松鼠啃咬，卻防不了牠咬斷枝條，朋友建議我加吸管套在枝條上。

僅存的六個石榴平安長大了二十幾天，我捨不得摘，想等著看石榴爆開的模樣。突然後院又傳來喀啦喀啦的聲音，小松鼠又來摘石榴。我出去察看，仔細數算，發現又少了兩個，一個已被吃得只剩蒂頭，另一個掉在角落，也被吃了一大半。我心想這次真的大意了，決定摘下兩個石榴，剩最後兩個掛枝頭，加強一下套杯和吸管，看看松鼠還有多少能耐。

秋分在即，樹上最後一顆石榴平安度過兩個多星期。我外出回來發現石榴不見了，在樹叢下仔細找找，看見躺在地上的兩個杯子，還有被啃食到僅剩三分之一的石榴，原來小松鼠最終成功摘下並享用了。聰明的小傢伙克服了我的挑戰，得償所願，那就吃吧，算你贏了。

接著就是芭樂登場啦，側院不大的芭樂樹結有四十顆左右的果實，再過幾個星期就可以陸續採收，不知小松鼠是否也在期待？