飛機從甘迺迪機場準時起飛，一旁的先生正在閉目養神，我按捺下興奮的心情，不出幾個小時，我們就要到義大利 了。

火車正駛在前往斯特雷薩（Stresa）的途中，我靠緊窗邊，望著沿途熟悉的景色，閃過的花樹仍如往昔般盛開，不知我常在念想中的小鎮，是否也別來無恙？

同樣的旅館，同樣面湖的房間，我迫不及待地奔向陽台。眼前的馬焦雷湖（Lake Maggiore）是如此湛藍清澈，微風輕拍著湖面，漣漪在豔陽下折出金光，青石路旁的樹影搖曳，水池邊上的繁花 盛開，遠處有渡輪往返於對岸，近處有小童在湖邊嬉戲。這裡沒有城市內的五光十色，避開了人群中的熱鬧與喧嘩，我深吸了口氣，希望找回真正喜歡的自己。

臨湖的老街地勢起伏，樣貌和以前幾無二致，只是大樹棚下又多了幾張桌椅；一杯清酒，幾塊蛋糕，小鎮上悠然自得的居民，正享受著與世無爭的生活。

老街留有我們太多美好的回憶；樹蔭下的露天小桌仍然是並排而立，和煦的陽光透過層層枝葉，灑在它紅白相間的格子布上，映出一道道柔和的光影。我照例點了自己喜歡的番茄肉醬麵，那看似簡單卻念念不忘的好滋味，本就源自於我對這裡的特殊情懷。而幾乎就在老闆瞥來遲疑眼光的同時，先生已迅速朝他用力地點了點頭，說是老友又不像老友，時隔兩年，我們又再一次見面了。

相知其實不在話多，真心誠意就能搭起友誼的橋梁。這名餐室的老闆記性過人，曾在多年前認出又來用餐的我們，當時他特地熱情地過來打招呼，不但與先生相談甚歡，臨別時又特以好酒相贈。自此之後，我們多次不定期地來訪，似已成了彼此心照不宣的約定。此刻又見他邁起大步向我們奔來，清風吹揚起他銀白的髮絲，卻掩不住他滿臉驚喜的笑容，我仰了仰頭，不讓眼淚掉下來。

任何相遇都是可珍惜的緣分，翌日前往道別時，窺見他正在爐火邊忙進忙出；我們不忍打擾，且留下腳印，只把溫暖帶走。回頭再對老街道幾聲珍重，人生中的雪泥鴻爪隨緣而落，再見不知又在何時。我揮揮手，留下更多的思念與祝福，挽著先生轉身大步離去。