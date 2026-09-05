這些年來，我陸陸續續去日本 旅遊過很多次，既包括城市東京、大阪，也有古都京都、奈良，還去過風土殊異的北海道，因此這次的日本長野縣松本市（Matsumoto）行，我沒有太高期待。沒想到這個中部小城，卻以北阿爾卑斯山景、國寶松本城、傳統購物街和大師草間彌生 留存全城的藝術氣息，帶給我意外驚喜。

日本最古老的天守閣松本城，是松本市的標誌，它在四百年的歷史中從未被毀壞過，依舊完整保留原貌，因此被列為日本國寶。松本城別名烏城，一說是因為其黑色的牆壁屋瓦與白色的城牆形成鮮明對比，樸素莊嚴；一說是因為有成百上千隻黑色大渡鴉在城頭飛旋棲息，故而得名。

城堡外觀為五重，但實際內部有六階，由坡度六十度的陡峭樓梯相連，難於攀爬。登上城堡向下俯瞰，一條寬闊清澈的護城河環繞全城，河上架著朱紅色小橋。背後北阿爾卑斯山白雪皚皚、巍峨壯麗，河中倒影橋紅城黑、相映成趣。

因為是新年，我們還趕上了夜間燈光秀，屬於每年冬季「光與冰」城下町祭典的一部分。燈光秀主題圍繞「過去、現在、未來」，既構造出松本的傳統文化圖案，如提燈、錦繪、屏風、手鞠；又展現本地的自然美景，春天粉櫻、夏季野花、秋天紅葉、冬季雪山。彩燈照射在樓閣與石垣上，投下光影，五色流轉；倒影又隨著護城河的水波搖擺飄蕩，色彩紛呈。一時之間，天上、地下、水中，如夜放繁花萬朵，吹落星雨無數，令人印象深刻。

城內的繩手通購物街據說是日本中部最有藝術氣息的商業街，老街長約一百五十米，沿女鳥羽川河堤而建；街道兩邊排列著一間間老式木製長屋，遠處看去好像繩子一樣又細又長，因而得名繩手通。

繩手通的獨特之處在於全街供奉「蛙大明神」。據說很久以前女鳥羽川裡棲息著大量河鹿蛙，但後來河水被汙染，青蛙不得不遷移別地，這裡的商業也逐漸衰敗。於是當地人痛下決心治理環境，終於讓女鳥羽川清流如昔，河鹿蛙隨之回歸，也帶回了商埠的繁榮。所以現在的繩手通有蛙神雕塑、蛙神石像、青蛙神社等等，河鹿蛙被本地人當作環境和繁榮之神，這對於從事環保行業的我來說，倒是值得一拜。

松本市對於華人來說比較小眾，但因為是北阿爾卑斯山的門戶，每年都有眾多來自歐美的登山愛好者造訪，因此受到西方文化的影響，其一就是咖啡，這座只有二十萬人居住的小城，有著遠遠高於日本平均數的咖啡館。

我們沒有去網上推薦的網紅店，而是抱著碰碰運氣的想法，走去離旅館最近的一家手作咖啡店。這家店的門前是一間兩層日式木製老屋，上面住人，下面開店。推開不到一人高的拉扇門，低頭走進去，彷彿來到宮崎駿動畫片裡的寶藏小店：室內空間緊湊低矮，前面擺著幾張小人國尺寸的原木桌椅，後面櫃台上擺著猶如做化學實驗的玻璃瓶罐。

一名身材瘦削、長相清秀的小男生低頭慢慢沖煮咖啡，好大一會兒功夫才端上兩杯拿鐵。咖啡色澤柔和，拉花複雜精緻，入口細膩，還帶著馥郁花香。松本咖啡果然名不虛傳，雖然只是一家無名小店，卻比很多知名咖啡店水準都要高出很多。

其實松本市的可觀之處不止於這些地標，即使隨便在街道上走走，都可以抬頭遠眺積滿落雪的立山連峰，也會不時看見草間彌生波點標誌的公車和宣傳畫，天藍雲白，街道整潔乾淨，處處賞心悅目。如果你下次去日本想體驗一下小城風物，松本絕對是個適合住下來、慢慢逛又細細品的地方。