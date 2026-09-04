我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

星期五的約會

珍妮
聽新聞
test
0:00 /0:00

人過八十，社交活動會愈來愈少，大的場合不想參加，小的聚會也沒興趣，加上精力有限，一動不如一靜。於是，生活就愈來愈孤立，搞不好還患上老人癡呆症。

所幸我們住的新澤西州櫻桃山市（Cherry Hill）有縣政府經辦的老人午餐，借用附近的猶太人交誼中心場地，一周三天，周一、三、五中午十二時開飯，地方寬敞舒適，而且收費只是象徵性的三塊五毛錢。餐食雖然簡單，卻是多元性的，有義大利通心粉、美式烤雞腿、中式炒飯……十分合乎衛生條件，少鹽、少油、少糖的烹調方式，非常適合老人的生理需求。

餐飲香甜可口，有葷有素，還加水果或甜點，凡是六十五歲以上的居民都歡迎。一對朋友知道了，便邀了好幾家中國夫婦一同來參與。

來聚餐的賓客大半是猶太族的老先生、老太太，通常有五、六桌，一桌十人為準。負責人知道我們中國人喜歡坐在一起，她自動保留一張桌子給我們這些老中食客。大夥也會不約而同地總趕上周五那天相聚，見見面、聊聊天、吃吃飯、喝喝茶，天南地北，談天說地，其樂融融。

老朋友相聚，多半會談談自己的兒孫，曬出他們的近照，這個孫子大學畢業了，那家女兒才添了個小外孫，洋洋得意；要不提及個人的健康情況，老李才裝了心律調整器，老王動手術換了新膝蓋，大夥會相互鼓勵打氣，分享個人經驗；或許談談什麼新鮮話題，哪裡好玩，哪裡新開了一家中餐館，約定什麼時候一起去光顧一下。短短一段午餐時間，卻成了友情交流、互道心聲的時刻，平淡生活中增添了色彩，孤寂的心情得到了撫慰。

猶太中心的服務人員尤其貼心，他們總是笑臉迎人，禮貌謙和，耐心地侍候茶水，碰到哪位老人未出面，總是關切地打聽，殷切地問候，把我們這群老人當成自家的親戚對待。

每到周五，不愛交際又足不出戶的老伴，會自動的穿戴齊整，拿出汽車鑰匙，對著我大呼小叫：「老婆，走吧！約會時間快到了。」

精華 FAQ

  • 這項由縣政府經辦的服務，借用猶太人交誼中心場地，每周3天供餐，收費只要3.5元，環境寬敞舒適，餐點也符合老人少鹽、少油、少糖的需求。

  • 因為星期五成了老朋友相聚的固定時刻，大家會坐在一起聊天、吃飯、喝茶，談兒孫、談健康、談新鮮事，讓平淡的午餐變成彼此交流與互相鼓勵的社交活動。

  • 文章強調高齡後雖然社交圈可能縮小，但只要有合適的聚會與關懷，老人仍能保持連結、獲得慰藉，甚至讓原本不愛出門的人也願意為了約會走出去。

義大利 新澤西州 猶太

上一則

後閱讀時代 台「一人出版社」請了12個AI顧問逆勢突圍

下一則

談談團結合作

延伸閱讀

退休後的甜蜜負擔

退休後的甜蜜負擔
當美國大學清潔工

當美國大學清潔工
五星級的獨老（一）

五星級的獨老（一）
夕陽依舊（二）

夕陽依舊（二）

熱門新聞

圖／想樂

千金難買早知道(上)

2026-08-30 02:00

千金難買早知道(下)

2026-08-30 18:00
隱地（左一）與妻子林貴真（左二）在家接待夏烈（右一）、龔明祺伉儷。（圖／夏烈提供）

夏烈和我

2026-08-29 02:00
印度焦特布爾 - 烏邁德宮外觀。（路透）

全球10處裝飾藝術傑作 去過美國這兩地嗎？

2026-08-29 09:25
北港天主堂神父徐景山原籍大陸東北，後入美籍，來台服務、爭取歸化多年終於取得身分證。（記者蔡維斌／攝影）

爭取歸化20年 67歲陸裔神父領中華民國身分證高喊「愛台灣」

2026-08-26 07:00

第二故鄉──宜蘭

2026-08-27 02:00

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見