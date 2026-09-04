人過八十，社交活動會愈來愈少，大的場合不想參加，小的聚會也沒興趣，加上精力有限，一動不如一靜。於是，生活就愈來愈孤立，搞不好還患上老人癡呆症。

所幸我們住的新澤西州 櫻桃山市（Cherry Hill）有縣政府經辦的老人午餐，借用附近的猶太 人交誼中心場地，一周三天，周一、三、五中午十二時開飯，地方寬敞舒適，而且收費只是象徵性的三塊五毛錢。餐食雖然簡單，卻是多元性的，有義大利 通心粉、美式烤雞腿、中式炒飯……十分合乎衛生條件，少鹽、少油、少糖的烹調方式，非常適合老人的生理需求。

餐飲香甜可口，有葷有素，還加水果或甜點，凡是六十五歲以上的居民都歡迎。一對朋友知道了，便邀了好幾家中國夫婦一同來參與。

來聚餐的賓客大半是猶太族的老先生、老太太，通常有五、六桌，一桌十人為準。負責人知道我們中國人喜歡坐在一起，她自動保留一張桌子給我們這些老中食客。大夥也會不約而同地總趕上周五那天相聚，見見面、聊聊天、吃吃飯、喝喝茶，天南地北，談天說地，其樂融融。

老朋友相聚，多半會談談自己的兒孫，曬出他們的近照，這個孫子大學畢業了，那家女兒才添了個小外孫，洋洋得意；要不提及個人的健康情況，老李才裝了心律調整器，老王動手術換了新膝蓋，大夥會相互鼓勵打氣，分享個人經驗；或許談談什麼新鮮話題，哪裡好玩，哪裡新開了一家中餐館，約定什麼時候一起去光顧一下。短短一段午餐時間，卻成了友情交流、互道心聲的時刻，平淡生活中增添了色彩，孤寂的心情得到了撫慰。

猶太中心的服務人員尤其貼心，他們總是笑臉迎人，禮貌謙和，耐心地侍候茶水，碰到哪位老人未出面，總是關切地打聽，殷切地問候，把我們這群老人當成自家的親戚對待。

每到周五，不愛交際又足不出戶的老伴，會自動的穿戴齊整，拿出汽車鑰匙，對著我大呼小叫：「老婆，走吧！約會時間快到了。」