登上直布羅陀巨岩山，遠方非洲山脈若隱若現。（圖／作者周煌提供）

清晨，我們乘坐的「無限號」郵輪 緩緩駛入直布羅陀（Gibraltar）港。朝陽從海平面冉冉升起，萬頃碧波泛著金色光芒，海風夾著淡淡的鹹味迎面吹來。遠處，灰白色的直布羅陀巨岩巍然矗立，宛如一位歷盡滄桑的老人，默默守望著來往於海峽的萬千船舶。

從地圖上看，直布羅陀只是伊比利亞半島（Iberian Peninsula）南端一塊不足七平方公里的小地方；然而翻開世界歷史，它卻因扼守大西洋進入地中海的咽喉要道，成為歐洲列強爭奪三百多年的戰略重地。

踏上碼頭，眼前的景象既熟悉又陌生。這裡距離英國本土一千五百多公里，街頭卻飄揚著米字旗，紅色英式電話亭和郵筒隨處可見；而隔著僅十多公里寬的海峽，非洲大陸已清晰可見。

歐洲與非洲、大西洋和地中海在這裡交匯；英國文化與西班牙文化也在這裡相互交融。

在一名留著大鬍子、操著濃厚英國口音的導遊帶領下，我們沿著盤山公路登上直布羅陀巨岩。首先來到歐洲最南端的燈塔，左邊是平靜深邃的地中海，右邊是浩瀚遼闊的大西洋，遠方非洲山脈若隱若現，令人真切感受到這裡「地中海之門」的重要地位。

一七○四年，英國占領直布羅陀；一七一三年「烏得勒支條約」簽訂後，西班牙正式將其割讓給英國。此後三百多年間，雙方圍繞主權問題長期爭議，戰爭、圍城、封鎖和對峙不斷上演。

登上山頂，港口、市區和繁忙的海峽航道盡收眼底，一艘艘貨輪和郵輪緩緩駛過，海面秩序井然，絲毫沒有昔日劍拔弩張的氣息。隨後，我們參觀了聖邁克爾溶洞（St. Michael's Cave），洞內鐘乳石晶瑩剔透，宛如一座天然藝術殿堂。

之後來到著名的大圍攻隧道（Great Siege Tunnels），冰冷的岩壁、狹長的坑道和依山而建的炮位，仍保留著十八世紀軍事防禦的原貌。漫步其間，彷彿還能聽見歷史深處傳來的炮火轟鳴，記錄著戰爭的殘酷，也提醒後人：戰爭從來沒有真正的贏家。

下午漫步市區，英式酒吧、咖啡館和紀念品商店鱗次櫛比，街頭既能聽到英語，也能聽到西班牙語；英鎊與歐元同樣流通，人們自在地生活、工作和購物。昔日彼此對立的文化，如今在同一座城市和諧共存，成為直布羅陀最獨特的魅力。

傍晚，郵輪緩緩駛離港口，我站在甲板上，望著夕陽下漸漸遠去的直布羅陀巨岩。晚霞把海面染成金紅色，海風吹散了一天的暑氣，也帶來無限遐想。旅行的意義，不只是欣賞風景，更是閱讀歷史、思考未來。直布羅陀留給我的，不僅是壯麗的山海景色和獨特的人文風情，更是一份關於和平的啟示。

當郵輪漸漸駛離直布羅陀海峽，我久久凝望著那座巍峨的巨岩，它見證過炮火，也見證過和平；見證過對立，也見證過合作。願這片連接兩洲、溝通兩洋的海峽永遠風平浪靜，也願世界所有仍陷於衝突的地區，都能以對話化解分歧，以和平取代戰爭，讓和平成為人類共同的未來。