公元七一一年，北非回教的摩爾人（Moors）渡過直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar），入侵西班牙南部及葡萄牙 ，占領長達七百多年，建立起美麗的都城和皇宮，留下璀璨的建築與歷史文化。多年前讀到這段史實，不只驚嘆於古代民族的能量，更對他們的史蹟十分神往。

我們去過巴塞隆納（Barcelona）及馬德里（Madrid）幾次，但摩爾人留下璀璨遺跡的地區卻一直沒有機會到訪。今年四月與友人搭郵輪再訪巴塞隆納之後，我們決定繼續南行，追尋摩爾人的足跡。

我們先到達西班牙南部的名城塞維亞（Seville）；它的兩大地標：塞維亞皇宮及主教大教堂，都與回教王朝有關。皇宮有典型的伊斯蘭建築特色，阿拉伯式的庭院及水景，獨特的拼花磁磚廳庭，充滿了異國情調。在歐洲大陸看到北非回教宮殿，頗有時空倒置的感覺；這座皇宮現已成為許多知名影劇如「冰與火之歌」的取景地。

大主教堂原建為清真寺，十三世紀初此區被基督教重新征服，改為教堂使用。主教堂與哥倫布及大航海很有淵源，在教堂內看到據傳是哥倫布的棺木，由四個地區國王凌空抬著。以前聽過哥倫布晚年因與王室不合，誓言不再踏上西班牙領土一步，在此親見，似相符合，頗為驚喜。

哥多華（Cordoba）為摩爾王朝早期的都城（七一一至一二三六年），所建的大清真寺宏偉華麗，是當時伊斯蘭世界的文化與政治中心。大寺由幾百組紅白相間雙層馬蹄形拱門及廊柱組成，造型獨特而寬廣，可容數萬人祈禱；最為突出的是在寺內中間，融合著一個高聳巨大的主教堂，這是一二三六年基督教國王重新征服後，在拱門基石上疊蓋而成，顯現出中世紀時代宗教間能相互包容，這與目前的世界宗教爭執不斷，似成了一個對比。

從哥多華到格蘭納達（Granada）途中，所見綠野平疇，山巒起伏，到處種滿著橄欖、葡萄以及柑橘等，物產十分豐富；早春四月的南部地區，公路車流不多，日麗風和，遠離世界風雨之地，顯得歲月靜好。

格蘭納達是摩爾王朝後期的都城，這裡有他們蘇丹所建、更為輝煌的阿罕布拉皇宮（Alhambra Palace），如今是伊斯蘭建築在歐洲保存最精緻也最完整的代表作。全宮殿由幾何圖形和阿拉伯書法裝飾，整個建築群感覺並不雄偉，但極具光影與工藝之美。

這阿罕布拉宮也是摩爾王朝最後的據點，一四九二年，末代蘇丹在城外向基督教西班牙王室投降，從此退出歐洲大陸。猶記數天前，郵輪夜航通過直布羅陀海峽，峽口極窄，歐非兩地燈光觸目可見；遙想當年金戈鐵馬，現已物是人非，千年歷史淘盡了豪傑。

葡萄牙當時也是回教王國的一部分，遺留了許多城堡古蹟。我們登上首都里斯本（Lisbon）附近的聖喬治堡（Castle de São Jorge），見其城高牆厚，建有瞭望塔、護城河及武器、養馬等區，五臟俱全；第一次見識到中世紀的古城堡，大開眼界。

辛特拉（Sintra）的國家宮原是摩爾當地總督的官邸，近代加入了華麗的文藝復興與航海元素，形成有葡萄牙特色風格的宮殿。此外，佩納宮（Pena Palace）非常漂亮，因外形奇幻而浪漫，名列世界文化遺產，現也成為鎮國之寶，遊人無數。

一段民族的變遷，改變了歐洲，也豐富了它的人文歷史；我們看到了它人口的多元化，以及回教文化對藝術與建築的影響。這趟旅行賞心悅目，不只見證了西、葡兩地建築與景色的典雅絢麗，也完成一份夢想的旅遊清單，更讓我追尋古老王朝足跡的心願最終獲得實現。