黃昏時微風徐來，我因為工作遷移於矽谷 （Silicon Valley）的許多城市，也在不同的城市裡散步，享受矽谷的那股微風。

剛到矽谷時，我暫居於庫比蒂諾（Cupertino）市的朋友家。庫比蒂諾地處矽谷的南邊，是蘋果電腦公司總部的所在地。我喜歡在黃昏時於鄰間散步，那時太陽高照，但涼風徐徐吹。我總是散步約一小時，看著那一棟棟設計別緻的房子和人家院子裡種植的花草樹木。就這樣悠閒地，一步步地走到幾條街外的公園，然後在公園裡看人玩棒球、做運動，再慢慢走回住處。

然後我搬到了矽谷西北角的聖馬刁（San Mateo）市，聖馬刁公園是我每天散步的地去處。那裡是人稱「old money」的地方，也就是地主的錢財是傳承數代而來的，裡面每棟建築物都設計精緻，甚至有許多豪宅。聖馬刁由於緯度比較高，溫度比庫比蒂諾涼爽，秋天時走在林間，樹葉變化顏色，秋風拂面，美極了也舒服極了。

每天我都像是個逃家的孩子，逃遁世間，走進世外桃源。有時我也會開車十分鐘到附近的水晶泉（Crystal Springs）散步，那是一個河流邊的步道，鴨子在水面上游水，水邊有排的迷人樹木，天空時有飛鳥。聖馬刁的市中心也頗值散步，走累時來片披薩或來杯咖啡，愜意極了。

因為工作的原因，我又遷居到了矽谷南邊的聖荷西（San Jose），那裡天氣較為炎熱，但一樣有涼爽的微風。每天黃昏我都走到一個高爾夫球場邊的公園，這裡有許多連棟住宅，雖是比較廉價的房子，但家家有後院。我喜歡看人家的房子，也喜歡看公園裡的人。

接下來，我搬到聖荷西的一棟高級公寓，裝潢像是五星級大飯店，有兩個游泳池和一個按摩池。這一區的林木都是精心種植的，散步在其中，建築物、游泳池、噴水池和樹林，皆賞心悅目，常有飛鳥飛來噴水池戲水。每天下班後，我都在黃昏散步，周末則找到空檔就走。秋冬之際，微風在地面拖行著樹葉，發出刷刷的聲音，美不勝收。

終於我也買房子了，買在洛斯阿圖（Los Altos）和庫比蒂諾交界處的桑尼維爾（Sunnyvale），這裡擁有很好的學區，樹木也成熟高大，公園則有很大的草坪。我養了小狗、生了小孩，仍經常在鄰間散步，也曾在公園裡陪小孩溜滑梯。桑尼維爾氣候宜人，溫度介於聖馬刁和庫比蒂諾之間，樹林因四季變化顏色，烏鴉、海鷗常來造訪。我想我將在這裡繼續散步下去，直到終老。