在聖路易斯（St. Louis）念書時，一日早上上課，發現班上的阿拉伯學生竟全部缺席。好奇的我向身旁同學打聽，才知道原來當天學校活動中心正舉辦「阿拉伯日」，全校的阿拉伯學生都到活動中心幫忙，他們也事先獲得教授同意，可以不用來上課。

沒想到教授來到教室後，連續上了兩堂課，第二堂課結束時突然向我們說：「今天是阿拉伯日，第三堂課我們一起去活動中心看看吧。」原本有些枯燥的課堂，氣氛瞬間變得熱鬧起來。大家本來就很好奇，只是剛好碰到上課沒辦法前往，如今教授親自帶隊，班上同學自然興奮不已。

第三堂課開始，我們一群人便浩浩蕩蕩地前往活動中心。裡面早已布置得熱鬧非凡，除了免費的阿拉伯風味食物，還有各種體驗阿拉伯文化的活動。班上的阿拉伯同學看到教授和我們出現，也熱情地上前打招呼，帶著我們到座位區。

坐下後，我環顧四周，發現參加活動的學生還真不少。當然，免費食物應該是吸引大家的一大原因，但我想，多少也有人是對陌生的阿拉伯文化感到好奇，特地來看看。稍作休息後，教授便提議大家先去拿些食物當午餐。當時我並不是很餓，身為咖啡愛好者，第一站反而跑到了「阿拉伯咖啡」的攤位。

才走到咖啡桌前，一股濃郁的香氣便撲鼻而來。阿拉伯同學熱情地替我倒上一小杯，我先聞了聞，接著小口啜飲。沒想到，這跟我過去認知中的「咖啡」似乎有點不太一樣，濃烈的香料味直衝腦門，還帶著一點微辣的口感。我喝了幾口，實在有些不習慣，但看著對方熱情的笑容，也不好意思把剩下的放著不喝，只好硬著頭皮喝完，再趕緊喝幾口水，試著把嘴裡濃郁的味道沖淡。

喝完咖啡，我才跟著其他同學排隊拿食物。餐點大多是以香料調味的肉類和一些麵食，味道倒也不差，就這樣免費蹭了一頓午餐。吃飽喝足後，我們開始依序體驗各個攤位，其中讓我印象最深刻的，是阿拉伯傳統服飾體驗。

過去我對這類服飾的印象，大多來自電影或新聞裡的「阿拉伯王子」或富豪，既然難得有機會，我當然也想穿穿看。穿上白色長袍，再戴上頭巾和頭圈，整個人看起來果然很不一樣。站在鏡頭前的那一刻，我甚至忍不住覺得，自己的身價好像瞬間提升了不少，也算是圓了一個小小的「阿拉伯王子夢」。

不知不覺，活動也接近尾聲。我們向阿拉伯同學道別，也謝謝他們熱情的招待。

回想那天，原本只是一堂普通的課，卻因為教授臨時帶著我們走出教室，而變成了一次難得的文化體驗。留學生活裡，課堂上的知識固然重要，但有些難忘的回憶，卻往往來自課本之外。那天的阿拉伯日，便是我留學期間一次意外而有趣的文化體驗。