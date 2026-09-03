日前我在舊金山 東灣瑪丁內斯（Martinez）的凱撒（Kaiser）醫院看過醫師後，已是近午時分，步出醫院前廳的自動門，只覺視線有點模糊，外面豔陽高照，光線強度瞬間劇增，幾近刺眼，於是戴上太陽眼鏡，向停車場走去。

走到車旁，我很自然地伸手去拉車門把手。咦？怎麼沒聽到自動開門的咔嗒聲，車門開不了，心想大概是遙控器的電池沒電了，便從皮包內取出遙控器，連按了好幾次皆毫無動靜。於是只好從遙控器內抽出鑰匙，插入車門的鑰匙孔內，向右轉不動，向左轉也動彈不得，試了又試好幾次，就是開不了門。

我心喊不妙，這部本田 Honda Accord與我結上長達十年的車緣，我一向按時送車廠維修，它很少給我添麻煩，今天還是我多年來第一次使用手動鑰匙開車門，怎麼就偏偏毫不留情地出岔子了。

正思索著該怎麼辦時，見不遠處有名年輕女子準備開車離去，便趕忙前去請求她幫我看看我的鑰匙是不是真的開不了。好心的她毫不遲疑地跟著我走到我的車門旁邊，她說她也曾經遇到遙控器沒電，而改用手動鑰匙開門的時候，應該沒問題的。但是當她將我的鑰匙插入鑰匙孔後，左右轉動多次，仍是一樣毫無動靜，她也很疑惑為何打不開，還為幫不上我的忙而感到抱歉。

我謝過她後，便打算叫汽車保險的路邊救援服務，但是我的汽車保險卡在車子內的手套箱裡。

在束手無策之際，我想起兒媳的汽車保險與我是同一家公司，便打電話給媳婦，她立即傳來了路邊救援服務的電話。

就在打電話之前，我還是不信邪，想想何不將鑰匙試用在後車廂，但是看了又看卻不見鑰匙孔，正彎下身檢視並以手指觸摸之際，突然聽見有人在我身後說：「怎麼回事？我可以幫妳忙嗎？」我起身回頭一看，是一名中年男士，我告訴他是的車鑰匙的問題。他幽幽地微笑著說：「可是這一部車是我的。」

我大吃一驚，尷尬地說：「我的天啊！這是你的車？怎麼跟我的車一模一樣？」我抬起頭向右前方看，赫然見隔著另一部車的旁邊，可不就是我自己的車嗎？我說：「真對不起，我認錯了車，怪不得車門怎麼都無法打開。」他走過去看了我的車說：「你和我的車正是同一年份的雙胞胎，車內皆空無一物可識別，不怪妳認錯車了。」瞬間我的窘境及挫折感因為他的出現而化為烏有。

我大大鬆了一口氣，欣喜地說：「我正準備打電話求助，謝謝你來得正是時候，替我解謎又解圍，不然我不知還要耗到何時才能等到救援車來協助。而且出了這麼大一個烏龍，自己竟毫不知情，救援者肯定會笑掉大牙的。」

他打趣地問我想不想跟他換車，我隨口問他先前有沒有以為我是偷車賊，他笑著調侃我說：「我沒有想到偷車這回事，我以為妳撞了我的車，正低頭在檢視我的車被妳碰壞的情況呢。」我們看著彼此，忍不住對哈哈大笑。

我再三感謝他的及時出現後，兩人便分別上了自己的車。關上了車門，我也不急著發動引擎，雙手扶著方向盤，為自己的疏忽大意所引起的差錯而失笑，更為這糊塗的差錯適時得到善心陌生人的解圍而慶幸。