探險公園中，大樹之間有長長的鋼繩鐵索連接，形成牢固的索道和滑索。（圖／作者姚全興提供）

紐約的長島 （Long Island）有一個挺好玩的探險公園。春末夏初時節，我兒子一家四口去那個公園玩，我和老伴老了，沒有能力像他們玩得生龍活虎，只能跟著去當啦啦隊，感受一下他們的生氣和活力。

到了那裡，我兩個孫子和其他參加活動的人一樣，比平時在學校上課還認真，仔細聽公園管理員和視頻教程講解活動規則、安全要求。然後他們像模像樣地全副武裝起來，穿上運動服和運動鞋，還戴上防摩擦的手套，興奮地和也穿戴好裝備的爸爸媽媽一起走向活動場地。

那場地可讓我們老倆口開了眼了。只見那裡叢林茂密，喬木一棵棵高大粗壯，樹冠有青枝綠葉覆蓋，樹下十分陰涼爽快，不用擔心太陽在頭頂暴曬。更吸引眼球的是，樹與樹之間有長長的鋼繩鐵索連接，形成牢固的索道和滑索，而且身上的皮帶鐵鉤和鋼繩鐵索巧妙而靈活地連接在一起，安全係數極高。我們老年人來的時候，免不了嘀咕全副武裝是否到位，現在親眼看到他們胸有成竹、有備無患，一百個放心了。

兩個孫子膽子也真大，只見哥哥雙腳穩穩地站在索道上，兩手抓住鋼索上的鐵環，不費吹灰之力，像飛鳥滑翔那樣從高處樹幹滑向低處樹幹。弟弟不輸給哥哥，拉住鐵環，雙腳騰空，穿過密林深處，一眨眼來到大樹上搭建的平台，臉不紅心不跳，還對著不遠處的爸爸媽媽哈哈大笑。

此時，我們快五十歲的兒子，正在樹林中上竄下跳，活躍得像一個年輕人；兒媳平時處處謹慎小心，這時居然放開手腳，靈敏地走在搖搖晃晃的木板上，從容自如、眉開眼笑地來來回回。驚喜、刺激，又沒有危險，這也許是他們對這個公園良好的感覺和信任吧？

我和老伴在一旁看得很過癮，覺得能夠看到兒孫生氣勃勃地龍騰虎躍，也是一種幸福，但還是免不了嘮叨，我們一會兒對他們說當心一點，一會兒說你們不要太累。他們呢，也許聽到，也許沒有聽到，自顧自地玩得不亦樂乎。年輕真好，他們有使不完的精力，就讓他們開開心心、痛痛快快地玩吧。

時間快到中午，兩個孫子來到大棚休息處，老伴忙把水杯遞到他們手上，我將麵包、茶葉蛋送到他們嘴邊，恐怕他們渴了餓了。他們邊喝邊吃，問我們為什麼不去玩？可好玩了。我們說，爺爺和奶奶老胳膊老腿的，玩不了啦。他們聽了露出遺憾的表情，一旁的兒子和兒媳笑著說：「爺爺奶奶年齡大了，看到你們玩得開心，他們也就開心了。」

下午兩點左右，我和老伴說時間不早了，打道回府吧，兒子說：「時間還早呢，你們看，不是還有人來公園玩嗎？」真的，來的人還不少，各種語言、各種膚色的人都有，說明走向大自然，盡情地釋放自己的身心，是無論哪一個民族共同的需要。

那麼，以後我們再來探險公園吧，這裡好玩，有驚無險，不正是我們的願望嗎？