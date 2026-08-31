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從狗狗登台說起

盧威
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一個星期五，我去洛杉磯市中心一家酒店參加一場文化交流活動。好友宗大哥學養深厚，頗具文化造詣，被邀請上台發言，他身穿筆挺的黑色西裝，懷裡抱著一隻兩歲多的狗女兒——一隻乖巧的吉娃娃。走向麥克風前，他談起中華文化的源流與發展，滔滔不絕，台下聽眾聽得津津有味。

然而，有的人對他抱著狗狗上講台卻投去異樣的眼光。確實，狗狗站上講台並不常見，但仔細想想，從餐廳、遊樂場到空中巴士，哪裡沒有狗狗的身影？更別說，狗醫院、狗美容店、狗旅館等遍布城市，人們的生活早已與寵物密不可分。對許多人而言，狗狗不只是動物，更是陪伴生活的家人。

宗大哥早年喪妻，獨自拉拔兒子長大，如今兒子成年，他領養了這隻吉娃娃，父女相依為命，形影不離。了解他的故事，人們或許會重新看待「狗狗上講台」這件事。

其實，寵物走入公共場合早已屢見不鮮。日前，我在聖塔安那市（Santa Ana）寶爾博物館（Bowers Museum）參加中華茶道表演活動，竟看到女作家張小姐時髦亮麗地走進會場，肩上「扛」著一隻黃色鸚鵡。那鸚鵡羽毛金黃，尾端墨綠，資態優美，乖巧地站在她肩上，彷彿也在聆聽茶師的講解與茶藝展示。

還有一次，我在聖蓋博市（San Gabriel）圖書館參加華裔女作家新書發表會，撞見一名女孩背著太空艙背包入場。半透明的圓形窗口裡，一隻毛髮蓬鬆、眼神好奇的波斯貓正端坐其中，彷彿也來參與這場文學盛事。牠的出現，讓新書發表會更添生活氣息。

從狗狗上講台，到鸚鵡觀賞茶道、波斯貓現身新書發表會，這些畫面都讓人們感受到濃濃的生活氣息，又活絡了現場氛圍。它們展現了人與寵物親密無間、和諧共處的美好境界，宛如一幅現代生活的樂融融圖景。

然而，最近兩則新聞卻令人憤怒難平。五月中旬，爾灣（Irvine）一處社區泳池內，一隻綠頭鴨帶著十隻小鴨被困在泳池圍欄區域，居民正試圖協助牠們脫離困境。此時，一名正在游泳的男子卻暴跳如雷，竟用回收桶砸向鴨群，當場打死一隻小鴨、重傷另一隻小鴨。與此同時，這男子一不做二不休，繼續用木桶攻擊其他鴨子。不料，這罪惡行徑被人全程錄影，並報警處理，警方以涉嫌虐待動物罪將他逮捕法辦。

另一則新聞同樣發生在爾灣，一名華裔訓犬師和女友將十一隻狗關在悶熱貨車內的小籠子裡，導致全部死亡。案件發生後，兩人還編造故事，企圖掩蓋真相，甚至擅自火化犬隻遺體，試圖毀滅證據。如今，兩人已被警方逮捕，等待法律制裁。

面對這兩起虐待動物、傷害動物的案件，我深感憤慨。傷害動物行為必須被揭露、譴責、制止。也正因如此，我更珍惜那些溫馨的畫面，它們提醒我們，人與動物和平共處，是文明社會最動人的寫照。

精華 FAQ

  • 因為寵物早已進入許多公共場域，從餐廳、遊樂場到飛機上都可見其身影；對不少人來說，狗不只是動物，而是如家人般的陪伴。

  • 除了宗大哥抱著吉娃娃上台發言，作者還寫到茶道活動中有黃色鸚鵡停在女作家肩上，以及新書發表會裡有波斯貓坐在太空艙背包中。

  • 一是爾灣社區泳池內男子用桶攻擊鴨群，打死並重傷小鴨；二是華裔訓犬師與女友把11隻狗悶死在貨車籠內，還企圖掩蓋罪證。

洛杉磯 聖蓋博 寵物

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