七○年代，我初為人婦，隨著老公返嘉義過年，滿心興奮與新奇。三兄弟及媳婦、小叔和小姑都返家，多麼難得的大團圓，公婆樂得笑逐顏開。婆婆前幾日已準備好各樣食材，嫂嫂們都是廚藝高手，衣袖一捲，洗手作羹湯，我在一旁打下手。

除夕的晚餐是重頭戲，桌上山珍海味一應俱全，而中央最閃耀的紅銅火鍋正是主角：酸菜白肉鍋。當切工方整的五花肉片登場，引起了讚嘆；而切成絲的酸菜端上桌，歡呼聲更亮，這正是大家思念的美味——婆婆醃製的酸白菜。

就在眾目關注下，婆婆將酸菜鋪在紅銅火鍋底層，而後放上一層五花肉片；再一層酸菜、一層肉片，一層酸菜、一層海鮮……當熱氣升騰，團圓飯就在酸香四溢中開展。這酸菜的口感爽脆，配上各樣食材格外解膩，且有回甘，令人回味無窮。

早年，要吃「酸菜白肉鍋」，只有到位於羅斯福路的台電員工福利餐廳；據說，餐廳的推手還是孫運璿先生，他也是台灣政經發展史上最可敬的推手。到八○年代由第二代接手，這酸菜鍋日益風行，普遍受到嗜酸大眾的喜愛。

話說，學農的老公得了婆婆的真傳，他在陽明山工作的那些年，憑藉著地利、清冽的山泉水，研發出更簡單的酸菜製作法：不必加鹽，也不用滾水燙；最重要的關鍵，就是容器、刀具、砧板等必須絕對潔淨，不可有油漬，最好用滾水燙過。

千禧年來到異國他鄉，更懷念家鄉味。頭一次醃製酸菜，出缸時味道不正，他反覆思索，發現原因是淨化處理過的自來水，即刻改用純淨的瓶裝水。從此每年入冬，仍能享受美味的酸菜白肉鍋。他還試用高麗菜醃製，更清脆爽口，適於炒食，那擠出來的酸汁要回鍋，用粉絲收乾，真是美味無雙；至於酸菜餃子，餃餡中加些香菜，更是齒頰留芳。

女兒的幾個好友也好此味，約好來家裡拜師，老公再三叮嚀：必須絕對乾淨，否則容易滋生雜菌。結果數周後，她們都以失敗告終。表妹夫婦也來討教，先全程觀摩，再約好同步製作，其後電話聯絡數次：怎麼還沒有白沫？為什麼沒什麼酸味？仔細探究，才知她在NIH實驗室工作多年，因擔心有雜菌，就在熱的環境下處理，可能因為太乾淨了，連乳酸菌也沒了。

聖誕佳節，加州的姪女隨夫婿返東岸夫家，順道來訪，我準備了應時的禮物，再三尋思，捎什麼給她爸媽更好？憶起二十餘年前，我們都還在台灣，曾在同社區居住數載，每年入冬酸菜出缸，必邀他們一同享用：大盤酸菜炒肉絲，一電鍋白飯，就吃得唇齒留香，兩家八口個個仰天撫腹，心滿意足。因此決定捎酸白菜，為防酸味外溢，先冷凍後再層層包裹嚴實。跟姪女約好，給她爸媽一個大驚喜：重溫往昔的美味。

如今，東北酸白菜已名聞遐邇，中國超市也有銷售，但自家醃製的香冽純淨、質優色美，是入冬後最期盼的佳餚。而記憶中永遠的美味，仍是那心靈深處的懷念啊。