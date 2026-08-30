是在今年春暖花開的四月初，爸媽趁我們學校放春假，帶我和弟弟去奧海鎮（Ojai）看書海。

我們自駕從家出發，駛過高速公路和幾段山路彎道，陣陣橘花的香氣時而從車窗撲面而來。大約一個多小時後，映入眼簾的是一座清幽的小山鎮，帶著西班牙風情的白牆紅瓦建築，配有庭院與拱廊，坐落在靜謐的山谷環抱之中，這就是奧海鎮。

我們是在上午十點抵達，正好趕上書園開門營業。四月的奧海剛進入「Ojai Pixie Month」（精靈橘子月），我們駛入奧海鎮的主街奧海大道（Ojai Avenue），剛下車就看見橘子樹、橡樹和仙人掌點綴著街景，前方不遠處就是一座帶著花園景致的大院落。爸媽說這書海，也就是世界知名的戶外書店——巴慈書園（Bart's Books）。

在巴慈書園的庭院裡，遮雨擋陽的書架頂篷沒有鋪設紅瓦，而是一路用波浪狀的鐵皮或塑膠板覆蓋，錯落成一幅別致的圖案。陽光透過樹葉的縫隙落在書架上，書架的頂架旁爬滿了藤本綠植，書架底部也擺放著各類盆栽，空氣中飄著花草的清香。

書園的庭院裡還為讀者搭起了不少遮陽棚與遮陽傘，大家可以喝著檸檬水，配著餐食，慢悠悠地翻著手裡的書頁，隨意坐在樹蔭下或是蘋果樹旁閱讀；路過的行人也能像散步一樣隨手抽幾本書翻看。走近庭院，走進這份鬆弛的書香氛圍裡，沿街隨處可見不同膚色、說著不同語言的遊人。

露天書架上，擺放的書籍有小說、旅行、科幻、藝術、哲學、歷史、兒童讀物等，那些帶著歲月痕跡的舊書落在陽光下，反倒成了日常裡自然生長的一部分，給人毫無拘束的鬆弛感。爸爸之前曾來這裡淘書，他告訴我，戶外區域陳列的書籍超過十三萬冊，幾間被綠植環繞的小屋內，專門存放著珍貴的絕版書與稀有珍本。書園裡還設置了兒童書區和畫廊空間，兼顧不同讀者的閱讀喜好。

臨街的書架採用誠信自助購書模式，讀者只要把一元書款投入牆上的投幣孔，就可以拿走喜愛的書。管理員Silas Reed帶著加州本地口音向我介紹，媽媽在一旁幫我翻譯，他說書園的藏書一直不斷地更新補充，大量二手書來自讀者、書商的捐贈與收購，價值較高的珍本則是從拍賣會、舊書市場或是私人藏家手中徵集而來。

如今的巴慈書園早已是奧海鎮的文化地標，被全球愛書人譽為「世界上最大的戶外書店」、「愛書人的天堂」。

傍晚，我們準備返程，小鎮還沉浸在落日的餘暉裡，依然洋溢著山谷溫暖的氛圍。我看見有兩個孩子高興地跑過來，拿著新買的「晚安，月亮」、「小公主」兒童讀本。我也在舊書架裡選購了兩本生活趣聞和靈性哲學的書。

在春暖花開的四月初，在一座充滿書香的小鎮裡，留下了我們全家春遊巴慈書園的美好記憶。