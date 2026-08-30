今年夏天，紐約尼克 （Knicks）在闊別五十三年後，再次捧起NBA 總冠軍獎盃。我在紐約生活了四十年，無比激動，萬分自豪。

當年我來到紐約時，對這座城市既陌生又充滿憧憬。四十年來，歲月帶走了青春，留下了珍貴的記憶，這座城市承載了我的奮鬥、家庭與成長，也接納了我的一切，紐約就是我的家。

這些年來，我陪伴著紐約走過繁華，也走過風雨。初秋的塵煙猶在記憶，寒春的死寂又忽然降臨，二十一世紀的紐約，曾經兩度被推向懸崖邊緣。九一一 恐怖襲擊是一場劇烈的陣痛，紐約人在廢墟中並肩作戰，以鋼鐵般的意志重塑了這座城市的天際線。而新冠疫情則是一場漫長的堅守，空曠的時報廣場和傍晚七點響徹街區的致敬掌聲，彰顯了這座城市在孤立中守望相助的韌性。

無論順境還是逆境，紐約人總有一股不服輸的精神，而這種精神，也正是尼克本賽季最鮮明的寫照。

總決賽期間，我們和許多親朋好友一樣，幾乎每場比賽都守在電視機前。觀看比賽的過程並不輕鬆，每一場比賽，尼克前三節往往都大比分落後，眼看對手領先十幾、二十幾分，我們心裡都捏著一把汗。

尤其是第四場比賽，尼克一度落後二十九分，看著記分牌上的巨大分差，先生無奈地搖搖頭，說了一句「沒有勝算了」，便起身離開了客廳。我雖然仍守在電視機前，心裡卻同樣忐忑不安。

然而，尼克沒有放棄，發起了一場令人難以置信的絕地反擊，每一次搶斷、每一次籃板、每一次投籃，都讓人屏住呼吸。我連忙喊道：「快來快來，見證奇蹟的時刻到了。」作為球迷，我們的心情隨著比分起伏跌宕。看著分差一點點縮小，希望一點點重燃，我們彷彿也和球員們一起經歷著這場背水一戰。終場哨響，一○七比一○六，尼克終於完成驚天逆轉。

整個賽季，尼克並非一路坦途。面對強敵，他們一次次咬緊牙關；遭遇落後，他們一次次奮起直追；面對質疑，他們用行動證明自己。正是這種堅韌不拔、永不言棄的精神，讓尼克再次登上冠軍領獎台。這種精神，不僅屬於球隊，也屬於紐約這座城市。

四十年來，我見證了紐約的發展，也見證了這支球隊歷經低谷、重返巔峰。當「英雄峽谷」（Canyon of Heroes）的彩紙如雪花般灑落百老匯大道（Broadway），當市長將「城市之鑰」交到球員手中，當全城共同歡慶這一榮耀時刻，我為尼克感到驕傲，更為紐約這座偉大的城市感到驕傲。

四十年的歲月，早已把我與這座城市緊緊連在一起，因為這裡是紐約——一座歷經風雨卻從不低頭的城市。而我，也早已從當年的異鄉人，成為了紐約人。