常在報章雜誌上看到「殺豬盤 」的新聞，我總覺得自己不可能上當。一來，我對網路戀情毫無興趣；二來，談到投資，說不定我還能給騙子一些建議。沒想到，差點讓我掉進陷阱的，卻是一次普通的網路賣物。

最近因為整理家裡積存的物品，我開始在Nextdoor上刊登廣告。沒想到，剛剛刊出，竟然同時收到三個買家的詢問，我興奮地跟先生宣布：「也許我可以開始網路銷售的副業了。」

第一個是詢問沙發床的。一名自稱「艾米麗」的女士先問床的狀況如何、為什麼要賣，然後直接問如何轉帳，我覺得有些不妥，便回覆說最好等看過實物後再付款。我這時才注意到Nextdoor顯示這名買家住在洛杉磯 以外的地方，可是我當時不以為意。

第二個訊息是關於一本「辭海」。那個媽媽說女兒會來拿書，並詢問付款方式，我把Zelle的帳號截圖發給她，接著她就急切地追問我，是否收到了確認郵件。我的電子信箱裡果真收到了一封來自Zelle的郵件，聲稱因為對方使用的是「商業帳號（Business Account）」，系統無法直接匯款給我的個人帳號，付款金額必須超過五百元才能完成交易，並要求我撥打郵件中的客服電話處理。

這是我第一次聽說Zelle有商業帳號與個人帳號的分別，我真的打電話過去詢問，對方濃重口音的英文、含糊的表達，讓我聽得更糊塗了。

第三個人發訊息說想買那本「中文九百句」，並要求電話聯絡。在電話裡，他詢問書的狀況，我說這是一本新書，我順口問他：「你在學中文嗎？」他回答說：「也許妳可以教我。」接著，他又拐彎抹角地問了一些關於我什麼時候到加州、洛杉磯之類的隱私問題，讓我開始產生懷疑。

隨後他也問起付款方式，我把收款的帳號截圖發過去後，果不其然，又收到了一條類似的私訊——聲稱商業帳號轉帳受阻，轉帳金額需五百元以上，要求我聯絡買家，增加匯款金額。

連續遇到三個情況相似的買家後，我決定上網查詢自己是否遇到騙子了。Google肯定地告訴我，這是一個相當典型的騙局：對方隨後會偽造一張憑證，聲稱多轉了五百美元給你，然後催促你把這筆「多給的錢」轉帳退還回去。他們「多給」的只是郵件裡的數字紀錄，而你轉過去的，卻是真金白銀。騙局的狡猾之處正在於此，利用人們不願占人便宜的心理，誘使受害者主動把錢轉給騙子。

事後分析，這三個騙子在同一天出現，欺騙的手法如出一轍。其一，Nextdoor都顯示他們身處遠方；其次，我賣的物品包含中文書籍，也許他們認為用中文的群體英文不夠流暢、對美國本土的轉帳機制不夠熟悉，因此比較容易上當。

這次經驗也讓我意識到：在網路上賣東西，如果對方完全不討價還價，甚至連實物都沒看到就急著要給你付錢，一般人很容易被這種「過於順利的買賣」所迷惑。

網路世界裡，天上不會掉下理想的買家。真正的買家關心的是商品，而騙子盯上的，從來只有你的錢，愈是看似容易的交易，背後往往暗藏著愈深的陷阱。