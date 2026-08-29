近日去加州 的優勝美地 國家公園（Yosemite National Park），我從洛杉磯 出城向東北進發，在馬里波薩（Mariposa）小鎮住宿一晚，第二天抵達景區。站在觀景台放眼一望，優勝美地著名的U型谷一覽無遺。視野裡既包含酋長岩，也能看到半圓丘和新娘的面紗；而這三處景點，正是優勝美地國家公園的「名片」。

新娘的面紗，其實就是一道細弱的瀑布。優勝美地這片區域形成於冰川時期，那時，大片的花崗岩被橫衝直撞的冰河削切，形成一個個懸空的岩石半壁，冰河流至岩石的斷裂處，就跌宕成許多大大小小的瀑布。而這一條，顯然是上游的水量不夠豐沛，從崖壁落下時，中途就散落得紛紛灑灑，彷彿披掛一般，稱之為新娘的面紗，實在是充滿了奇妙的想像。我們一家人分別在這條浪漫的「面紗」下留影——我和老伴、兒子和兒媳，老倆口和小倆口身披「婚紗」以為紀念。

遠眺半圓丘，覺得就像熟睡中被忽然驚醒、側耳諦聽的一隻貓耳朵；走至近前，覺得它又像一個被打開一半的天文望遠鏡穹頂。這塊岩石，它的正面幾乎就是九十度直角，屬於典型的巉岩，難怪它與酋長岩一樣，對於攀岩愛好者來說，就是一個勾魂攝魄的存在。舉頭仰望這塊號稱「北美第一垂直面」的巨大山體，我覺得，「鬼斧神工」這個詞不請自來。據說，半圓丘的另一面是有階梯和鋼纜的，可以供人徒步登頂；我們時間不夠，就沒去探索它的另一面了。

酋長岩巍然屹立，其岩壁陡峭，赫然顯示遠古時期冰河切割的威猛。無論遠眺還是近觀，這塊巨大的山體的確顯示出一種冷峻、堅毅的陽剛氣質，彷彿一個飽經滄桑、不動聲色，而又胸藏謀略和情感的老酋長面容；而這老酋長還必得是印第安酋長。

酋長岩有九百多米高，我想，如果能把這塊岩石像總統山一樣雕刻出印第安酋長的肖像，那可真是「蓋了帽」的藝術大作，是能夠驚天動地的。不過，就在酋長岩，也的確發生過驚天動地的事情——有人徒手攀爬上去了。

最近，我複習了一遍二○一九年奧斯卡最佳紀錄片「赤手登峰」（Free Solo），說的是美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在不借助任何安全設施的前提下，僅靠雙手雙腳就攀上酋長岩的壯舉。我是第二遍觀影了，卻還像初看時一樣，既驚心動魄，又倍感親切，畢竟我曾站在酋長岩腳下，見證了徒手攀岩的難度。

影片中，霍諾德為了征服這塊近乎光滑的岩石，用了好幾年時間做準備；其間，既進行了艱苦的體能儲備，又經歷了複雜的心理磨礪；而真正的攀爬過程，大約只進行了四個小時。這部影片所呈現的攀岩壯舉，為攀岩家自身增色，也反證了酋長岩的獨特魅力，攀岩家與酋長岩相互成全，造就出人類的一個傳奇。

優勝美地還擁有巨大的北美紅杉樹，這種樹被稱作「世界爺」。早年，有人在紅杉樹底部開鑿出巨大的樹洞，大到居然可以通行車輛；但也造成了紅杉樹的加速死亡。

後來，加州政府阻止了這種愚蠢而輕浮的舉動。在紅杉林裡漫步，我想，「遮天蔽日」的詞意是無需解釋的。

Yosemite是印第安語灰熊的意思，這個詞在中文系統被翻譯成優勝美地，我覺得實在是傳神之極。