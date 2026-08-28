今年七月二十二日，我從洛杉磯 碼頭悠悠地踏上郵輪 「海島公主號」（Island Princess）。原本只是再平常不過的一次登船，沒想到隔天，一通電話卻徹底改變了這趟旅程的傳統意義：船公司通知我，在全船兩千多名旅客中，我的累積旅遊天數竟排名第三，並邀請我於七月二十七日出席頒獎典禮。這是第一個意料之外的驚喜。

然而，更大的驚喜還在後面。七天後，我依然留在船上，準備順理成章地展開下一段航程。這時船公司又傳來通知：這一個新航次，我竟成了「第一名」。原因其實很簡單，前一航次的冠、亞軍已經到站下船，而新上船的旅客之中，沒有人的累積天數比我更多。

得知訊息的那一刻，我忽然愣住了。平常在船上，偶爾總會有人好奇地問我：「妳到底搭了多少天的郵輪？」而我其實從未認真計算過。對我而言，天數從來不是重點，我只隨緣關注三件事：預算是否允許、身體是否健康、時間是否自由。只要這三項條件成立，我就繼續航行；一旦不成立，隨時停下。

我很清楚，自己絕不是航程天數最多的華裔 旅客，這世上多的是累積了三、四千天以上的玩家。這次能意外成為第一名，除了自己的點滴累積，更是時間與機緣的巧合，我不過是恰巧站在一個「別人離去下船，而我依然在船上」的交會點罷了。也正因如此，我更深刻地體會到：世間許多事情，真的強求不來。

退休之後，我早已習慣獨自旅行。我性喜安靜，習慣與人保持一點距離，既不刻意深交，也不捲入紛擾。船上人群熙攘、熱鬧非凡，但我更享受這種「隨眾卻離群」的灑脫與自由，不比較、不計較、不社交，更不曾細算自己在海上漂泊了多少日夜。

大部分的時間裡，我只專注於看風景、品嘗各地食物、閱讀與隨筆寫作。當學會主動與熱鬧隔離，心自然就會安靜下來，腦袋裡的雜音愈來愈少，反而更能心無旁騖地活在當下。

福禍由天，快樂由己。人生很多結果，絕非單靠個人努力就能達成，往往還取決於天時地利與機緣安排，即使腰纏萬貫，也未必能在對的時間買到那個「剛剛好」的順位。這次意外獲得「第一名」的殊榮，對我而言，最大的收穫不是名次帶來的光彩，而是一種更通透的體悟：人生許多事，盡力就好，保持灑脫與寧靜，其餘的一切，全憑天意安排。