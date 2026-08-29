外孫上六年級天才班，老師布置了一項作業：賞析莎士比亞的一首十四行詩，並按原詩的抑揚格自己創作一首。那天回家，外孫捲起袖子大幹一場，第二天興沖沖地將得意之作呈交上去。沒想到老師看完，雙眉緊鎖，當著全班斷案：「這是AI （人工智慧 ）寫的。」

外孫完成作業時我全程在場，深知他是被冤枉了，可老師那雙碧眼裡的疑慮，卻像陰影一樣籠罩了當下的校園。作為一名老教師，我既為外孫鳴不平，心裡卻又隱隱理解這名同行，在如今的教學第一線，AI早已是一把讓人既愛又怕的雙刃劍。我不排斥新科技，事實上，我自己也是AI的受益者。

為了糾正自己說英語時吞音和鼻音的「陳年痼疾」，我曾試著把一段致校長的英文信讀給AI聽，讓它幫我找發音漏洞，AI不僅娓娓道來地指出了問題，末了還貼心地問：「要不要再念一段文學作品，測試一下難詞發音？」那一刻，我真切感受到了這種科技作為「免費好幫手」的溫度。在學校備課時，無論是我自學微積分需要示意圖，還是幫學生複習光學需要整理要點，AI都能在一瞬間呈上量身訂製的材料，效率非凡。

然而，水能載舟，亦能覆舟。走進課堂，AI帶來的困擾隨之而來。

現在的高中課堂裡，AI幾乎無處不在。一次，我見一名學生在課上偷偷掏出手機，正欲上前制止，卻發現她正用一款名為「照片數學」的程式對著習題拍照，螢幕上瞬間跳出了詳細的解題步驟。甚至有學生理直氣壯地說：「反正AI能幫我做作業，我還學什麼？」

課後作業裡，那些「好得不真實」的優秀作文愈來愈多，背後往往藏著一隻AI的黑手。為了防止學生偷懶，我們不得不減少課後作業，盡量改成當堂完成。教師們一邊驚嘆於科技的飛速發展，一邊又不得不像偵探一樣，在顯微鏡下審視每一份作業。

更何況，AI並非萬無一失。有一次，AI貼心地幫我設計了一套區別「比率」與「比例」的教案，講解堪稱完美，卻在最後的總結歸納時，把兩個核心概念的定義徹底顛倒了。若是不加甄別、全盤接收，後果不堪設想。

科技的巨浪滾滾向前，從蒸汽機到網際網路，每一次技術革新都會引發震盪，但也帶來重塑的契機。外孫的「受冤記」最終在我和老師的溝通下得到了澄清，但他那篇過於成熟的十四行詩，確實給所有教育者提了個醒：在這個AI橫行的時代，如何引導孩子將科技作為助學的拐杖，而不是替代思考的腦髓，是我們這代人避無可避的課題。

AI再強，終究只是工具；盡信AI，不如無AI。保持獨立思考的溫度，或許才是我們在科技浪潮中最該守住的底線。