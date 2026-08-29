我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

顯微鏡下的AI

張煤
聽新聞
test
0:00 /0:00

外孫上六年級天才班，老師布置了一項作業：賞析莎士比亞的一首十四行詩，並按原詩的抑揚格自己創作一首。那天回家，外孫捲起袖子大幹一場，第二天興沖沖地將得意之作呈交上去。沒想到老師看完，雙眉緊鎖，當著全班斷案：「這是AI人工智慧）寫的。」

外孫完成作業時我全程在場，深知他是被冤枉了，可老師那雙碧眼裡的疑慮，卻像陰影一樣籠罩了當下的校園。作為一名老教師，我既為外孫鳴不平，心裡卻又隱隱理解這名同行，在如今的教學第一線，AI早已是一把讓人既愛又怕的雙刃劍。我不排斥新科技，事實上，我自己也是AI的受益者。

為了糾正自己說英語時吞音和鼻音的「陳年痼疾」，我曾試著把一段致校長的英文信讀給AI聽，讓它幫我找發音漏洞，AI不僅娓娓道來地指出了問題，末了還貼心地問：「要不要再念一段文學作品，測試一下難詞發音？」那一刻，我真切感受到了這種科技作為「免費好幫手」的溫度。在學校備課時，無論是我自學微積分需要示意圖，還是幫學生複習光學需要整理要點，AI都能在一瞬間呈上量身訂製的材料，效率非凡。

然而，水能載舟，亦能覆舟。走進課堂，AI帶來的困擾隨之而來。

現在的高中課堂裡，AI幾乎無處不在。一次，我見一名學生在課上偷偷掏出手機，正欲上前制止，卻發現她正用一款名為「照片數學」的程式對著習題拍照，螢幕上瞬間跳出了詳細的解題步驟。甚至有學生理直氣壯地說：「反正AI能幫我做作業，我還學什麼？」

課後作業裡，那些「好得不真實」的優秀作文愈來愈多，背後往往藏著一隻AI的黑手。為了防止學生偷懶，我們不得不減少課後作業，盡量改成當堂完成。教師們一邊驚嘆於科技的飛速發展，一邊又不得不像偵探一樣，在顯微鏡下審視每一份作業。

更何況，AI並非萬無一失。有一次，AI貼心地幫我設計了一套區別「比率」與「比例」的教案，講解堪稱完美，卻在最後的總結歸納時，把兩個核心概念的定義徹底顛倒了。若是不加甄別、全盤接收，後果不堪設想。

科技的巨浪滾滾向前，從蒸汽機到網際網路，每一次技術革新都會引發震盪，但也帶來重塑的契機。外孫的「受冤記」最終在我和老師的溝通下得到了澄清，但他那篇過於成熟的十四行詩，確實給所有教育者提了個醒：在這個AI橫行的時代，如何引導孩子將科技作為助學的拐杖，而不是替代思考的腦髓，是我們這代人避無可避的課題。

AI再強，終究只是工具；盡信AI，不如無AI。保持獨立思考的溫度，或許才是我們在科技浪潮中最該守住的底線。

精華 FAQ

  • 因為作品完成度過高、語句成熟，老師在全班當場判定像是AI代寫。作者雖知孩子是自己完成，卻也理解教師在AI時代對作業真實性的警惕。

  • 作者提到AI能協助修正英語發音、整理備課材料、生成示意圖與複習重點，讓教學與自學更有效率，也感受到它像免費好幫手一樣實用。

  • 作者擔心學生過度依賴AI完成作業，削弱思考與學習能力；同時AI也會出錯，如概念混淆，若不加甄別就直接採用，可能造成教學與理解上的偏差。

AI 人工智慧

上一則

蔡明亮：過自己的生活 辦一座自己的美術館吧

延伸閱讀

與AI同行／愛沙尼亞創特製ChatGPT 防學生退化「不再動腦」

與AI同行／愛沙尼亞創特製ChatGPT 防學生退化「不再動腦」

AI老太太

AI老太太
神奇的AI眼鏡

神奇的AI眼鏡
與AI同行／谷歌培訓營 教K-12老師善用AI

與AI同行／谷歌培訓營 教K-12老師善用AI

熱門新聞

康熙硃批漢文奏摺錯字不少，其中以「錯別字」為大宗，比方將「以後」寫成「已後」。（故宮提供）

朕也會筆誤 康熙勇奪「錯別字大王」 雍正大方「校正回歸」

2026-08-24 18:47
北港天主堂神父徐景山原籍大陸東北，後入美籍，來台服務、爭取歸化多年終於取得身分證。（記者蔡維斌／攝影）

爭取歸化20年 67歲陸裔神父領中華民國身分證高喊「愛台灣」

2026-08-26 07:00
1938年蔣勳父母結婚，婚禮後酒樓即被日軍炸毀。

水瓶母親(上)

2026-08-22 02:00
蔣勳母親初嫁時留下的照片。

水瓶母親(下)

2026-08-23 02:00

第二故鄉──宜蘭

2026-08-27 02:00
罩上防護網的櫻桃樹。（圖／作者馨柔柔提供）

櫻桃樹的守護

2026-08-22 02:00

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點