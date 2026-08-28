今年農曆新年期間，姪兒與姪媳帶著兩個兒子，一家四口浩浩蕩蕩從台灣來美度假。舊金山 自然是他們不容錯過的景點，因為姪女（姪兒的小妹）一家也定居在此，而我和先生身為三舅、三舅媽，也住在不遠的山景城（Mountain View）。

這真是千載難逢的團圓機會，於是，我們把挑選餐廳與時間的「大任」交給年輕人，由我們作東。終於，在除夕前的小年夜，大家圍爐而坐，姪兒一家、姪女一家、我女兒一家三口，加上我們老倆口，十二人濟濟一堂。

席間大家言談甚歡，此行他們主要目的是追逐聖安東尼奧馬刺 隊（San Antonio Spurs），花費巨資看球賽來的。難得的是，年輕一代不只追逐運動潮流，也對歷史文化充滿好奇，他們提到，這次還特別購票參觀了舊金山的「亞洲藝術博物館」（Asian Art Museum）。

說者無心，聽者有意，先生默默把這件事記在了心上。我們在舊金山灣區 生活了近二十年，擁有如此得天獨厚的文化資源，竟然從未踏進過這座博物館。更何況，在美國有許多推廣大眾文化的福利，無論是特定的免費開放日，或是透過圖書館系統（Discover & Go）預約，都能透過正當管道取得免費門票，還能配合自己的作息。政府張開雙臂送上對身心有益的文化禮物，我們實在沒有理由拒絕。

心動不如行動，六月一個周六，我倆有空又取得了免費票，排出了最完美的行程，帶著兩歲半的小外孫，展開一場大眾運輸的小旅行。我們從山景城搭乘加州火車（Caltrain）前往舊金山，一出火車站，步行僅一分鐘就有接駁車直達市政中心，再步行五分鐘便到了博物館。

這一切，都要歸功於小小鐵道迷外孫，因為他太喜歡火車了，才讓我們這對老人家有機會充分體驗公共運輸的便利。過去總以為開車最方便，但現在都會區人口稠密，市區停車費高昂不說，更是一位難求，往往停好車還要走上一大段路才可到達目的地，把大家給累壞。這次的「火車微旅行」，既省錢、方便，又免去了塞車尋車位之苦。

一行三人輕鬆愉快地步入亞洲藝術博物館。宏偉的建築內，展示著中國、日本、韓國、泰國、寮國、越南等亞洲各國的珍貴文物，看著館內跨越五千年的中華文化瑰寶，真讚嘆不需要奔波各國，就能在此一覽無遺。館內不僅有古文物，還有當代藝術家新奇科幻的作品，更貼心地為兒童規畫了免費的創作空間。那裡提供紙筆、五顏六色的磁鐵板與各式造型圖章，任憑孩子發揮想像力，自己動手體驗，小外孫在裡面玩得不亦樂乎，遲遲捨不得離開。

這趟知性之旅，真正做到了老少咸宜，要不是後來我走到雙腿發痠，外孫也一邊嚷著要再去坐火車，我還真捨不得走。這次美好的體驗，在我心中種下了一個美好的盼望：人生七十才開始，我的七十後生活，就從遊遍各地博物館開始吧。