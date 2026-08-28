美國被稱為「全世界牙齒最美麗的國家」真是當之無愧，每個人似乎都相當會保養自己的牙齒，笑起來露出一排排整齊雪白的貝齒。我住在加州灣區 ，這裡生活優渥，父母們對兒女的牙齒保健更是下足了功夫。因此，在灣區，牙套是一種流行現象，放眼所及，孩子們展示的笑容裡，總少不了露出一排排的鋼線或透明牙套。

女兒自有牙齒以來，就開始光顧兒科牙醫，感謝外子的牙醫保險 ，每年兩次的牙醫約會從未忽略。剛開始牙醫只是摸摸幾顆小乳牙，說說護牙知識，送些貼紙或小玩具，嘻嘻哈哈就大功告成。到了牙齒快長全時，牙醫給了我們一顆炸彈：女兒的X光片顯示她比平常人缺少了六顆恆齒，加上牙齒有倒扣的傾向，需要特別的矯正技術和成年之後的牙齒種植。從此，我們就走上了整牙這條不歸路。

雖然早已聽聞牙齒矯正不便宜，但是去了幾個牙齒矯正師的諮詢後，我們還是被昂貴的價格嚇出一身冷汗。然而，為人父母，哪有看著兒女走上齙牙凸嘴的歧途而不加以阻撓的呢？我們當然咬咬牙，選了一名中等價格又是牙醫推薦的矯正師，簽下一年的賣身契。雖然有保險的護航，但少不了要自掏腰包四、五千元，我們笑嘲女兒嘴裡的鐵線等同一輛二手車的價格。可是沒想到，這才只是個開端。

經過一年的光顧，在無數的眼淚和抱怨（孩子和父母都有）之後，女兒嘴裡的鋼線終於被取下，可以只戴晚間牙套。很可惜，因為沒有恆心每晚堅持用沖牙器和戴牙套，幾個禮拜的鬆懈，結果換來牙醫的嚴重警告：倒扣又出現，牙肉因為缺乏仔細清潔有發炎的跡象，再不認真就有牙周病。這下我們警鐘大作，不敢再輕視女兒的牙齒護理。

痛定思痛後，我們決定換個醫師。這次找的是一名在巴洛阿圖（Palo Alto）執業、哈佛畢業的名醫。雖然單程就要開上一小時，但諮詢時，她直言女兒的牙齒狀況非常特殊，堪稱「教科書級別」，接著說了一連串的專業術語，更是把我們聽得一愣一愣的。不過聽懂了價格，大概又要七、八千元，這次保險已經被上一次用完，只能全部自掏腰包，女兒嘴巴裡的含金量也正式上升到一萬大元以上。

有了上次的經驗，我們全家嚴陣以待，每月兩次帶女兒去檢查，看看牙齒有沒有清理乾淨。女兒這次也非常配合，任由牙醫助手在她嘴裡敲敲打打，拉緊鋼線，安裝與替換橡皮圈的酸軟，讓她只能把眼淚和血水往肚子裡吞。看來愛美之心的動力還真的很大。

兩年時光悄然而過，女兒的牙齒狀況大幅改善，那令人擔心的倒扣情況已經消失，牙齒們也陸陸續續聽話地歸位。雖然這只是階段性勝利，接下來還要等到她成年、恆齒長齊後，才能進行最終的調整與植牙。看來，這條「萬元打造」的牙齒美容之路還長得很。不過，只要能換來女兒未來自信燦爛的笑容，這座嘴裡的「移動小金庫」，做父母的也算投資得心甘情願了。