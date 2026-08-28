頭一回聽說加州 得天獨厚，四季皆擁有燦爛明亮的陽光，還是來自於年少從收音機電台播放的流行歌曲「California Dreamin'」。輕鬆悅耳的旋律中，那兩句歌詞「I'd be safe and warm, If I was in L.A.」，尤其打動我懵懵懂懂的心思。小小年紀也天真地描繪出一幅晴空萬里、豔陽普照的畫面，夢想著哪天也能夠去到那遙不可及的加州，放鬆在陽光下，該是多麼舒暢溫暖啊。

日後來美，礙於諸多客觀因素，難以顧及心底陽光的呼喚，無論求學或就職，總是往來遷徙在東岸各州，無緣立足扎根在西岸。偶爾遊訪南加 州時，每當跨出機場，抬頭仰望，總會驚豔於耀眼奪目的陽光，那般肆意灑落在高聳入雲的棕櫚樹間。

我這東岸小民不得不慨嘆南加陽光真是威力十足，炙熱不可抵擋。返回到風風雪雪的城市，大街小巷如履薄冰，只能再次把加州陽光冷凍在心底。

從職場退休後，靜觀東岸的季節分明，自然景色輪替變換，優雅且韻味深遠。凝視秋楓冬雪之餘，心底那片陽光總還是蠢蠢欲動；尤其當覆雪掩門、足不出戶的時刻，奔向艷陽的想望愈發鮮明。深思熟慮後，下定決心收拾行囊，義無反顧移居到南加，一圓那陽光之心願。

安頓之後，果然，南加陽光充沛，幾乎天天天藍。即使清晨烏雲沉沉，中午前後，太陽終究會露臉，一掃陰霾。烈日炎炎，甚或耀眼至太陽眼鏡也遮不住的光芒，毫不吝嗇地灑遍每個角落，直到日落西山。

冬日裡漫步在暖陽下，憶起東岸的壯麗山水，讚嘆那叢林深谷的宏偉及四季分明的千嬌百媚。往昔浸潤於冷暖有時的運轉中，不禁感謝大自然的能量也間接幫助我在青壯年時，鍛鍊出勇往直前、無所畏懼的信心，方能順利度過職場人生。

驕陽如炙的南加小鎮，車行川流不息，商家鱗次櫛比，熙來攘往。相對以往居住過的城市，此地更形擁擠、喧嘩、雜沓；缺少了茂密樹林的綠意圍繞，但也縮短了社區裡人與人之間的距離。家居日常穿梭於陽光、棕櫚樹、仙人掌、蕨草灌木、奇花爭妍；迎面近處常有塵土飛揚，遠方則有連綿起伏的童山濯濯。此番景觀或許也勾勒出當下退休生活的簡單明亮，悠遊於和煦日照之下。

我的南加陽光夢想終於實現了，三不五時還是喜歡聆聽「California Dreamin'」，如今聽著聽著不再有疏離感，旋律傳達的輕鬆愉悅，歷久而彌新。固然早已走過做夢的年紀，也歷練了在異鄉成家立業的過程，昔日年少輕狂的我，和此刻淡然清靜的我，終於可以在烈日當空下心靈交會了。