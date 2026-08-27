「當」是我家斜對面的白人鄰居，也是我們這個社區的建商在一九七九年推出建案至今，碩果僅存的幾戶原始屋主之一。

他比我大個幾歲，娶了個第二代日本裔太太，我們常在黃昏時於前院天南地北地聊天，聽他講古。他曾提過，北加州 自來水的核心水源來自優勝美地國家公園（Yosemite National Park）旁的赫奇赫奇水庫（Hetch Hetchy Reservoir），有一條地下輸水管將清澈的山泉水輸送到灣區 ，他的父親當年就曾參與這項工程。

每年六月到九月，我後院種的杏果、水蜜桃、李子收成，我都會摘幾袋新鮮有機水果敦親睦鄰。「當」吃完都會讚不絕口，說我家的水果很美味，講得我都不好意思，不就是些沒打農藥的歪瓜劣棗唄。

他家跟一般老美鄰居一樣，每年都會種幾盆番茄，曾送我好幾次他種的大番茄，我都拿來燒番茄牛肉湯，非常美味。上周他問我吃不吃豇豆（snake bean）？我說吃啊，隔兩天他發短信通知我，他摘了十幾根豇豆放在我前門。

這種豇豆來美國後我就沒買過，但在台灣時先父母常買來做菜。菜場還有賣醃漬過的酸豇豆，切成丁炒肉末、豆乾丁，酸酸鹹鹹的，特別下飯。

當年先父母也常用豇豆來做餃子 餡或包子餡，因為豇豆省事，不像大白菜餡要先剁碎，放鹽殺青脫水，一斤新鮮白菜做成餡不到五兩。豇豆就省事多了，切成小丁，拌上絞肉和少許蝦皮做成的包子餡或餃餡，分量實在，吃起來也管飽。

燒豇豆時，將切成段的豇豆先焯水三分鐘去豆腥味，再拌炒切成條狀的雞腿菇絲和香菇絲，一盤美味的素豇豆就出鍋了，我還拍照傳給他看。

豇豆在夏天勤澆水，生長特別快。隔一周，「當」說豆子長太快，他們家都來不及吃，又送來幾十條豇豆。這次換個花樣做，把豇豆切丁，焯水放涼，肉丁醃好，豆乾、香菇、雞腿菇切丁，再依次拌炒，一盤下飯的什錦豇豆丁就成了。

吃著豇豆，勾起記憶中的味蕾。當年先父母包的豇豆餃子、包子和炒豇豆的菜餚歷歷在目；白駒過隙，自己也都成七旬老翁，但是兒時的豇豆美味仍留存腦海。