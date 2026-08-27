太太出差到洛杉磯 ，我之後趕去借光逍遙。我得在機場附近的酒店住一夜，次日才去洛杉磯的朗廷亨廷頓（The Langham Huntington）度假村跟她會合。

出了機場，就趕快按照旅館提供的指示打電話報告我已經抵達，需要中巴來接，然後就眼巴巴等待。來接機的各種大巴、中巴來了、走了，就是不見我要等的那輛。等了約莫二十分鐘，才見一輛中巴車身上有那間旅館的名稱，那司機剛才下車招呼了幾聲，沒有聽到他提到旅館名。我上了車，再問了一下是否要到我去的旅館，經他確認，這才坐了下來。原來，這輛中巴為多家旅館服務。

走了不到十分鐘，到了我要去的旅館彩鴻酒店（Travelodge）。等了一起下車的另一個人辦完入住手續，我到了櫃台前辦理入住手續。那女士在電腦上查找了一陣，沒有找到，我就拿出手機，把預訂信息給她看，她一眼就看到了問題，說：「你訂的是下周六啊。」我一看，可不是，果然訂的日子是一周之後。

我趕緊問：「還有空房嗎？」她的回答令我沮喪：「今天晚上沒有了，一間也沒有。」我一聽就傻了，那今天晚上我得睡街頭。洛杉磯溫差大，夜裡涼氣襲人，難道就只能橋洞裡安歇？

洛杉磯是世界盃一個賽場，好多人從世界各地到這裡來看球賽，故而旅館房間一房難訂。我到了洛杉磯，就貢獻了一個魔幻的烏龍球，也是可歌可泣。對方看我可憐，就建議道：「街對面就是歡朋酒店（Hampton Inn），可以到那裡看看有沒有房間。」

歡朋酒店是希爾頓酒店集團旗下中檔酒店，乾淨舒適，而且有免費早餐，我們出行一般都會首選這家旅館。這次預訂，在第三方平台上沒有看到這家酒店，這才退而求其次訂了彩鴻酒店。彩鴻酒店看上去就像汽車旅館，我想如果經濟型的彩鴻酒店都客滿了，那歡朋酒店高了不止一個檔次，更會客滿，不過，我還是得去碰碰運氣。

出門去，就見街對面果然是歡朋酒店。街道很寬，有四條車道，我看了右邊，又看了左邊，車流正被紅燈截住，我彷彿成了要人，正被清街接待。我立即手拖行李箱，背了背包，狂奔過街，當年是中長跑選手，跨越這條寬街不算挑戰。

進了歡朋，到了櫃台前，我沉靜問道：「今天晚上還有房間嗎？」櫃台後是兩個女人，一個中年，一個青年。年輕的女子答道：「有。」我頓時猶如聽到了福音，興奮不已。她說：「一百八十九美元，可以嗎？」我一聽，又是一喜，價格跟彩鴻酒店一樣，當即回答：「可以。」

房間寬敞得出乎意料，一進門，左邊就是一個洗手池，但走進去還有一個盥洗間。面對大街這面牆上，是兩扇巨大的窗戶，中間有一台電視，還擺放了一張大桌子。房間左邊是一張King尺寸的大床，右邊是一張沙發，比以往入住的任何歡朋酒店都還要寬敞豪華。

看來，上蒼對我這個馬大哈還是眷顧的。