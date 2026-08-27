都是淡水魚，亞馬遜河魚、美東伊利湖（Lake Erie）湖魚與台灣烏來溪魚，滋味究竟有何不同？

朋友從台灣來，問想帶什麼？我怕給人添麻煩，通常都會客氣婉拒，然對這自幼一塊長大的好友，卻要他務必為我攜來烏來北勢溪的野生鯝魚（苦花）。美國海關門禁森嚴，牛豬肉絕對禁帶，對漁產卻無明文規定，未料在明白告知是冷凍鮮魚後，竟獲過關。

當晚便邀親友來家共享這央人千里送來、得之不易的烏來時鮮。取兩尾加薑絲、九層塔煮湯，湯汁清鮮爽口，白嫩魚肉僅略沾九層塔醬油細品，那甘香甜美的滋味讓人根本無法停箸；而油煎鮮魚焦香甘甜的口感，又是另般享受，伴著好友一併拎來的鮮嫩竹筍，品味那至美鮮魚，彷彿又重回往昔新店竹籬老家童年時光。鄉村長大的孩子就是有這福氣，能自在享受青山、綠水和美味溪魚。

來美後，我曾經駕車橫跨美國，中途夜宿俄亥俄州伊利湖邊小鎮，便刻意四處探詢哪兒可嘗到當地湖鮮。據告知，伊利湖產魚近二十種，以鱸魚及鼓眼魚（Walleye）較著名，前者形似鯽魚，後者則體型圓尖、長口鋸齒，與帶魚相仿。

老美的吃法是裹上粉油炸，熱騰騰剛出油鍋的新鮮湖魚，香嫩可口，好吃極了；只可惜吃多便感覺油膩單調，倘能以老廣手法「清蒸湖鱸」、「豉汁鼓眼魚」、「苔條湖魚」，做法多元，將湖魚美味提升，不知該有多好。

今年晚春曾赴巴西北部亞馬遜雨林一遊，正如行前預期地被雨林蚊蟲大叮特叮，即便全身塗滿防蚊液，依舊被叮得滿頭包。未料雨林巨蟻亦不遑多讓，惹毛了牠還會沿鞋鑽入褲腳咬人。幸運的是，我在寬廣巨河中游泳戲水並未碰到食人魚，更有機會嘗到當地特產亞馬遜河魚。

我們入住的是亞馬遜河畔國家公園內的度假園區，去時逢雨季末期，整片叢林還浸泡在洪流當中，原本掛於兩三層樓高樹梢的果實，而今全浸在水中，成為魚群唾手可得、營養豐盛的食物來源。亞馬遜河魚就這樣被養得巨大肥碩，與食源不多的他處淡水魚相較，便更加鮮嫩肥美。

在亞馬遜停留那四天，我們餐餐大啖肥嫩河魚，因為離開那兒便再難吃到。Tambaqui形似海鯧，厲害的是這河魚竟能長到海鯧兩倍大且足足有餘，魚肥肉厚，妙的是除了背鰭大骨外，鮮少細刺。

度假園區餐館將魚肉片成吋半長條，燉煮後再淋上各色不同醬汁，置於大盤以刀叉取食，這是西餐斯文吃法。另一種更常見做法，將魚清淨，魚腹內塞滿貌似青蔥的野生藥草，灑鹽後置明火上燒烤至僅僅熟的程度，再把整條烤魚置於大鐵盤中薦餐，視君所好任憑自取。

當地饕客公認最好吃部位是魚腹上方、連結背脊部位的魚肉，最為肥美。手持碩大魚腰骨，啃食那帶著濃郁焦香的肥嫩軟肉，邊嚼邊抹拭嘴角滲出的魚油汁，那大口咬食亞馬遜肥大鮮魚的美妙滋味，還真是粗獷有趣。

巴西亞馬遜的烤Tambaqui鮮嫩河魚味似鱈魚，卻更加軟嫩且不會過度油膩，魚肥刺少，不像溪魚、湖魚味雖較鮮甜甘美，卻肉瘠多刺。溪魚、湖魚與河魚其實各擅勝場，也皆各有特色，有幸碰上，您務必一嘗。