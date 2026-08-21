第一次收到那封藍色信封的信件，是十多年前，當時我的心沉了一下，那是德克薩斯州郡法院寄來的陪審傳票 。那時孩子還小，每天黏在身邊轉，我幾乎沒有猶豫就以「需全職照料幼兒」為由申請豁免。信寄出後，心裡有一股說不上來的歉意，但更多的是鬆了一口氣，公民的責任，就這樣被我輕輕放到了一旁。

孩子漸漸大了，那一個熟悉的藍色信封再次出現在信箱裡，這一次，我沒有理由再推辭。想了想，也好，就當是去補上一堂遲來的公民課吧。

那天清晨，我依約來到郡法院。安檢嚴格，氣氛肅靜，金屬探測門不時發出聲響，我和其他市民坐在等候室裡，彼此不太交談，卻能感覺到空氣中一種微微緊繃的情緒。

不久，我們被帶進法庭，法官簡要說明案情──這是一宗家庭暴力案件。當事人入座時，我不由得多看了一眼：被告席上只有一名男子，身旁坐著他的律師；而另一側的座位卻空著。據說，作為受害者的妻子並沒有出庭。男子語氣略顯緊張，但仍努力把話說清楚，他承認曾發生爭執，否認部分指控。因為女方缺席，證據顯得有限，我們這些準陪審員安靜地聽著，目光偶爾落在那張空椅子上，那裡原本應該坐著故事的另一半，如今卻只有沉默。

審理進行得比想像中快，接近中午時，法官宣布休庭，並告知這起案件不再需要陪審團，我們可以離開了。走出法院，德州的陽光迎面照來，讓人有些恍惚，原以為會經歷陪審討論與抉擇，卻什麼也沒有發生。但親身坐在法庭裡，仍讓我第一次真切感受到司法運作的樣貌，那張始終空著的座位，更是在心裡留下了一個安靜卻沉重的問號。

原以為這堂公民課到此為止，沒想到隔年，我又收到了一封陪審傳票，不是說兩年內只需服務一次嗎？仔細一看才明白，原來我家恰好位在兩個郡的交界附近，郵遞地址與行政畫分略有差異，結果被兩個郡的法院先後列入名單，倒成了一段小小的插曲。

第二次走進法院，我已經從容許多。我向書記官說明情況，出示前一年曾履行陪審義務的證明，對方核對後，很快替我辦理了豁免，整個過程不到二十分鐘。再次走出法院時，我忍不住笑了笑，原來，履行公民義務，有時也和住在哪一條邊界線上有關。

這兩次經驗，雖然都沒有真正坐上陪審席，卻讓我對「公民」這個身分多了一層體會。當我們因生活忙碌而推開某些責任時，也許同時錯過了一次理解他人、靠近社會運作的機會。走進法庭，才會發現，那些寫在制度裡的權利與義務，其實離日常生活並不遙遠。

如今，那兩張藍色的陪審傳票還留在我的書桌抽屜裡，它們提醒我，身為這片土地上的居民，公民責任並非抽象的口號，而是偶爾會敲響信箱的一封信，打開它，也就打開了一扇觀看社會的窗口。這堂公民課，沒有考試，卻讓人記得很久。