在春暖花開的初夏，我決定走出城市，進入美國的曠野，寄情山水間，領略一番美國的自然風光。

迎著和煦的陽光，汽車駛出舊金山市，行駛在加州 平原上。加州平原太大了，廣袤平坦，一眼望不到邊際。原以這片平原起伏不平、自然景觀單調，沒有什麼特別之處。可是，我錯了，我很快就被公路兩旁的獨特景色驚住了。

我雖然沒有走遍美國，但也去過新罕布夏州 、大波士頓地區、紐約、科羅拉多州 等不少地方，都是坐車去的，公路兩旁所見都是樹木草地，沒有看到過莊稼。尤其科羅拉多州，遍地都是野生的荒草，給人的感覺是蠻荒、沒有開墾的處女地。

而在加州的田野上，居然看到了大片的農田，綠油油的，成方成陣，橫成排、豎成行，像列隊接受檢閱的儀仗隊，看上去有的像莊稼，有的則像是果樹。

經詢問導遊才知道，加州是美國的農業大州，盛產葡萄乾、大杏仁、開心果、橄欖、桃子等等。他用手指著車窗外的農田，告訴我們哪塊是葡萄園，哪塊種植杏樹、開心果等等。

我發現一個與眾不同的現象，無論是莊稼，還是葡萄、杏、開心果等樹木，不但都比較低矮，而且長得一般高，特別整齊，像用尺丈量後選出來的標兵，整塊地平得像鏡子。原來，無論是農田還是果木，從播種、管理到收穫是一條龍全套機械化的，為了適應機械化，這些莊稼和果樹都是利用現代科技特意培育的。

難怪走了一路，鱗次櫛比的農田一塊接著一塊，卻沒有看見一個幹活的人。還有一個在中國沒有見過的現象，在加州大平原上，除了綠油油的農田、果園以外，居然還有廣大的荒地，上面長滿黃塌塌的雜草，與整齊碧綠的農田和果園景觀顯得很不協調。

中國來的旅友都不禁感嘆，這麼肥沃的田地不善利用，任其撂荒，實在太可惜了。

其實，這是為了不使土地因過分使用而變貧瘠，甚至沙化所採取的輪休措施。具體做法是，今年這些土地種莊稼、經濟作物，另外一些土地則不種莊稼、經濟作物，改種有利於增肥、涵養土壤的植物，讓土地休息，增強肥力，恢復元氣。

有計畫地進行輪換，使所有土地都能有補充養分的機會，永遠保持肥沃，這是一項多麼有遠見的措施啊。